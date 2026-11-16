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Thomas Tuchel disse aos jogadores da Inglaterra que conquistar a Liga das Nações em junho do ano que vem seria o impulso perfeito para a Eurocopa de 2028, que o país sediará em conjunto. O técnico falou após a vitória por 3 a 2 sobre a Espanha, em Madri, que fez a Inglaterra ultrapassar a campeã mundial, terminar na liderança de seu grupo e garantir a condição de cabeça de chave no sorteio das quartas de final, na sexta-feira.

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Tuchel mira o título da Liga das Nações

Tuchel viu sua equipe encerrar o ano com uma vitória sensacional por 3 a 2 sobre a Espanha no Estádio Metropolitano, no domingo. O resultado fez a Inglaterra ultrapassar a campeã mundial e terminar na liderança de seu grupo na Liga das Nações, além de garantir a condição de cabeça de chave no sorteio das quartas de final, na sexta-feira.

Após o jogo, Tuchel foi questionado sobre a importância da Liga das Nações e se ela poderia ajudar uma equipe a alcançar conquistas maiores em um grande torneio. "Para mim e para nós, sim", disse.

"Queremos conquistá-la"

Tuchel apontou o sucesso de Portugal como prova do que o título pode proporcionar. "Vi e ouvi falar das comemorações em Portugal quando conquistaram o título no ano passado [vencendo a Espanha nos pênaltis na final]. É simplesmente a melhor preparação que podemos ter para a Eurocopa. Não pensamos tão longe, mas é um fato", acrescentou.

"Queremos disputar esses jogos no mais alto nível para provar nosso valor, ganhar confiança e ver onde estamos … para ajustar nosso jogo onde precisamos de alguns ajustes. É para isso que esta Liga das Nações é perfeita. Queremos conquistá-la. Mas, antes de tudo, precisamos vencer as quartas de final."

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Uma "vitória de peso" em Madri

A Inglaterra abriu 3 a 0 em Madri, mas Elliot Anderson foi expulso aos 63 minutos após cometer um pênalti, convertido por Mikel Oyarzabal, o que preparou um fim de jogo tenso. "Demos os próximos passos após a Copa do Mundo e estou muito orgulhoso da atuação contra a Espanha. É uma vitória de peso", disse Tuchel. "Foi a maneira como vencemos; a maneira como jogamos na terceira fase foi muito impressionante. Dá para ver os passos que damos de uma partida para outra."

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Ezri Konsa concordou: "A Liga das Nações vale um troféu, e chegar à Eurocopa com um título seria muito importante para nós. Queremos conquistar a Eurocopa e sabemos que ela será em casa. Isso nos dará um enorme impulso."

O que vem por aí para a Inglaterra?

A Inglaterra conhecerá seu adversário nas quartas de final no sorteio de sexta-feira. Os confrontos, disputados em jogos de ida e volta, acontecerão em março.

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As finais virão em junho do ano que vem, dando a Tuchel a chance de conquistar o título que, em sua avaliação, pode preparar sua equipe para uma Eurocopa em casa.