A disputa entre Marrocos e Espanha se intensificou pela honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030, após as recentes movimentações dos dois lados, o que prenuncia grandes desdobramentos nesse assunto no período que se aproxima.

Marrocos, Espanha e Portugal compartilham a organização da Copa do Mundo de 2030, mas há uma grande disputa pela realização da partida final do torneio.

O estádio Hassan II, em Marrocos, é um dos principais candidatos a receber a partida final da Copa do Mundo de 2030, já que sua capacidade planejada é de cerca de 115 mil espectadores, o que o tornará o maior estádio de futebol do mundo em sua esperada inauguração em 2029.

Do outro lado, a Espanha aposta em sediar a final, pois possui muitos estádios grandes, com destaque para o Santiago Bernabéu e o Camp Nou.

A Fifa afirmou em setembro passado que o local da realização da final da Copa do Mundo será definido "no momento oportuno", indicando que iniciou, durante o atual mês de novembro, uma visita às cidades candidatas na Espanha, em Portugal e no Marrocos para avaliar a adequação delas para sediar as partidas.

Espanha: organizar a final é algo inquestionável

Nos últimos meses, a Espanha intensificou sua disputa com o Marrocos, e muitos dirigentes falaram sobre o assunto, todos se apegando ao direito de receber a partida final.

Javier Tebas, presidente da La Liga, lançou um ataque violento contra Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirmando que sua permanência no cargo significa que o Marrocos vai organizar a final da Copa do Mundo.

Tebas demonstrou sua irritação com o anúncio de Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, sobre a realização da partida final da Copa do Mundo de 2030 em Casablanca, dizendo que a Fifa se acostumou a desmentir notícias jornalísticas apesar de serem verdadeiras.

E prosseguiu: "Lekjaa afirma que a final será realizada em Casablanca, enquanto a Fifa diz que isso não é verdade. Então, quem está mentindo? É o presidente de uma federação organizadora do torneio e membro do conselho da Fifa? Ou devemos acreditar, mais uma vez, no desmentido oficial emitido pela Fifa e por Infantino?".

Por sua vez, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, afirmou que a federação está fazendo o seu máximo para garantir a realização da partida final da Copa do Mundo de 2030 na Espanha, considerando que a Espanha sediar a partida final é algo lógico e inquestionável.

A Espanha pressiona com a arma da retirada

Com as notícias de que o Marrocos está perto de sediar a final, a Espanha elevou o tom da disputa sobre esse assunto, e a conversa chegou ao ponto de se acenar com a retirada da organização do torneio.

A questão de sediar a final da Copa do Mundo de 2030 transformou-se em um tema político na Espanha, com a proximidade das eleições gerais marcadas para o dia 29 de novembro, depois que a divergência entre partidos e figuras de destaque aumentou quanto ao direito da Espanha de sediar a partida final.

O líder da oposição espanhola, Alberto Núñez Feijóo, disse que está disposto a levar seu país a se retirar da organização da Copa do Mundo de 2030, caso a Fifa decida conceder ao Marrocos o direito de sediar a partida final.

Feijóo, líder do Partido Popular, prosseguiu dizendo que é evidente que a Espanha deve sediar esse evento.

E acrescentou: "A Espanha deve sediar a final da Copa do Mundo. E se isso não acontecer, na minha opinião, a Espanha não deveria participar da organização da Copa do Mundo".

Quando questionado sobre se buscaria retirar a Espanha da organização do torneio caso assumisse o poder, Feijóo respondeu: "Sim, a resposta é sim".

Feijóo é o principal opositor do primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez, que disse, em entrevista concedida à rádio "Cadena Ser" em setembro, que "trabalha para a realização da partida final na Espanha".

Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, disse em entrevista coletiva que já havia deixado clara a sua posição de que "a partida final deve ser realizada na Espanha".

Marrocos: sem abrir mão de organizar a final

Do outro lado, o Marrocos se apega à organização da partida final da Copa do Mundo de 2030 e trabalha com toda a força para concluir o estádio Hassan II, para que esteja pronto para essa missão.

Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina, havia anunciado anteriormente que "a província de Benslimane terá a honra de sediar a final", expressando sua esperança de que a seleção marroquina seja uma das partes na partida final.

O Marrocos entende que nenhuma parte tem o direito de transformar sua precedência histórica ou sua experiência organizacional em uma tutela sobre o parceiro, pois o Marrocos reivindica uma oportunidade justa diante de suas enormes capacidades organizacionais e de sua posição geográfica privilegiada.

Fouzi Lekjaa começou a se concentrar fortemente nesse assunto, já que relatos marroquinos mencionaram que ele se prepara para reorganizar suas cartas dentro da Confederação Africana de Futebol, em um passo que pode encerrar uma de suas principais responsabilidades nos bastidores do futebol africano, depois de se encaminhar para apresentar sua renúncia da presidência da comissão financeira da CAF, mantendo seu cargo de primeiro vice-presidente da confederação continental.

Os relatos acrescentaram que a decisão vem no âmbito do desejo do dirigente marroquino de reorganizar suas prioridades e dedicar-se de forma mais ampla às responsabilidades que recaem sobre ele dentro do Marrocos, seja no âmbito esportivo ou governamental, além de se envolver nas questões relacionadas aos preparativos para sediar as finais da Copa do Mundo de 2030.