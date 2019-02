Quem vai vencer a Champions League 2018/19? Favoritos, menos cotados e probabilidades de título

Veja uma relação com os times classificados para as oitavas de final na busca em tirar o Real Madrid da briga por seu quinto título consecutivo

A Champions League de 2018/19 chega às oitavas de final neste mês de fevereiro, com 16 equipes gigantes sobreviventes.

Barcelona, Real Madrid, Juventus e Bayern de Munique foram os melhores de seus respectivos grupos com relativa facilidade, enquanto o Paris Saint-Germain, Liverpool e Tottenham tiveram que esperar até o último dia da fase de grupos para garantir uma vaga no mata-mata.

Napoli e Inter caíram para a Euopa League depois de perderem pontos para os Reds e os Spurs na rodada final, e o Manchester United ficou em segundo lugar com a Juventus depois de uma péssima performance contra o Valencia, onde perderam por 2 a 1 no último confronto.

Favoritos a vencer a Champions League 2018/19

O Manchester City emergiu como o favorito a vencer a primeira Champions nesta temporada, com cotação 7/2, de acordo com o bet365. A equipe de Pep Guardiola ainda não ergueu a taça de campeões da Europa, e possuem mais uma formidável chance de vence-la após ficar no topo da tabela do grupo formado por Lyon, Hoffenheim e Shaktar Donetsk.

Guardiola já vivenciou a experiência de receber a taça ‘orelhuda’ quando jogava pelo Barcelona, e está ansioso para repetir este triunfo com os Citizens.

O Barcelona está com a cotação 9/2 para vencer a Champions League segundo o bet365, tendo vencido o torneio pela última vez em 2015 após bater a Juventus por 3 a 1 na final. Esta temporada é a primeira em que Lionel Messi usa a braçadeira de capitão, tendo recebido a honra após a saída de Andrés Iniesta, que deixou o clube para jogar no Vissel Kobe, no Japão.

Os gigantes catalães foram os primeiros de um grupo formado por Tottenham e Inter, e foram a primeira equipe a garantir sua vaga nas oitavas de final.

A transferência do astro Cristiano Ronaldo para a Juventus no ano passado, em uma história contratação de 100 milhões de euros, levou a equipe a ficar com a cotação 13/2 para vencer a Champions League segundo o site bet365. Cristiano chegou ao clube da Serie A após conquistar três troféus consecutivos do torneio, e cinco no total, embora ainda não tenha conseguido replicar o número de gols que marcou na temporada passada.

A equipe de CR7 terminou em primeiro lugar no grupo que também participava o Manchester United, apesar de terem perdido por 2 a 1 para os Young Boys no último jogo.

O atual campeão Real Madrid está cotado em 12/1 para repetir a glória da última temporada, tendo vencido a competição nos últimos três anos consecutivos e concorrendo ao quarto.

No entanto, a equipe do Real tem deixado a desejar pela liga nacional, e com o Barcelona sendo o potencial candidato a vencer a La Liga novamente, a equipe poderia voltar toda a sua atenção para o torneio europeu. Os Blancos ficaram em primeiro lugar do grupo, à frente da Roma, mas sofreram uma chocante derrota de 3 a 0 para o CSKA Moscou no Santiago Bernabéu.

Os gigantes da Ligue 1, PSG, está com a cotação de 7/1 para vencer a Champions League, apesar do fato de terem perdido Neymar para os confrontos de ida e volta das oitavas de final contra o Manchester United.

O PSG ficou com o primeiro lugar do Grupo C, que era considerado o mais empolgante e imprevisível de todos os grupos desta temporada de Champions League. Todas as equipes só souberam o seu destino após a última rodada. Já que os parisienses ficarão sem o craque brasileiro, Kylian Mbappé é o grande responsável por levar suas performances de alto nível para dentro de campo.

Bayern de Munique foi cotado com 14/1 para vencer a Champions League após terem sido eliminados pelo Real Madrid na semifinal da temporada passada da competição. Niko Kovac assumiu as rédeas dos gigantes da Bundesliga desde então, e tentarão erguer sua primeira taça do torneio europeu desde 2013, quando venceram o rival Borussia Dortmund na final.

Correndo por fora

O Liverpool ficou em segundo lugar na última Champions League, e estão agora cotados em 8/1 para vencer esta temporada. Os Reds foram colocados no “grupo da morte”, e corriam o risco de serem eliminados da competição depois de perder os três jogos fora de casa na fase de grupos.

A equipe de Jurgen Klopp conquistou uma memorável vitória de 1 a 0 em Anfield contra o Napoli, no último confronto em casa, garantindo um lugar nas oitavas de final.

O Atlético de Madrid é outra aposta extrema para esse torneio europeu, com cotação de 20/1. A equipe da Primeira División venceu a Europa League na última temporada e vai tentar conquistar esta Champions League. A equipe já terminou como vice-campeã em duas ocasiões na competição, perdendo para ninguém menos que o Rival Real Madrid, em 2014 e 2016.

O Manchester United está cotado a 28/1 para levantar a taça orelhuda, com uma diminuição significativa das probabilidades após Ole Gunnar Solskjaer ter assumido o lugar de Jose Mourinho. O último triunfo da equipe na Champions League chega ao 20º aniversário da final de 1999, na qual o próprio Solskjaer marcou o gol da vitória.

Os azarões (ou “underdogs”)

O Tottenham é certamente digno do rótulo de azarão na Champions League, com cotação de 25/1 em chances de vencer a competição.

O time do Norte de Londres desafiou as estatísticas e garantiu a vaga nas oitavas de final quando Lucas Moura marcou o gol de empate contra o Barcelona, no último duelo da fase de grupos. Uma derrota teria rebaixado a equipe para a Europa League, já que tiveram que igualar ou superar o placar de 1 a 1 da Inter no outro jogo do grupo.

O Ajax conseguiu segurar o Bayern de Munique no empate de 3 a 3 no último jogo da fase de grupos; terminou como vice-campeão do grupo e com cotação de 100/1 para vencer a Champions.

A Roma tem cotação de 100/1 para serem coroados campeões europeus e também levaram um golpe após a transferência do goleiro Alisson para o Liverpool, que foi o responsável por manter o resultado intacto quando alcançaram um placar 4 a 3 na semifinal. A equipe chocou o mundo na última temporada quando eliminaram os catalães nas quartas de final, depois de perder por 4 a 1 no jogo de ida, avançando para as semis com base nos gols fora de casa.

O time italiano avançou para as oitavas de final desta temporada ao lado do vencedor de seu grupo, o Real Madrid.

O time alemão Borussia Dortmund está cotado em 25/1 para conquistar seu primeiro título desde 1997, enquanto o Lyon, que terminou em segundo lugar com o Manchester City em seu grupo, agora é uma aposta de 125/1 para vencer a competição.



O Schalke tem a cotação de 250/1 para vencer a Champions, enquanto as chances de o FC Porto se tornar o vencedor da competição estão em 100/1.