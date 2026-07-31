Quem vai transmitir os jogos da Copa do Mundo feminina 2027 no Brasil? Veja os canais e a divisão das partidas

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada entre os dias 24 de junho e 25 de julho, marcando a primeira edição do torneio disputada na América do Sul.

O Brasil receberá as partidas em oito cidades: Rio de Janeiro (Maracanã), São Paulo (Neo Química Arena), Belo Horizonte (Mineirão), Porto Alegre (Beira-Rio), Brasília (Mané Garrincha), Salvador (Arena Fonte Nova), Recife (Arena de Pernambuco) e Fortaleza (Castelão).

Os direitos de transmissão do Mundial serão compartilhados entre Globo e CazéTV, permitindo que os torcedores acompanhem toda a competição em diferentes plataformas.

A Globo exibirá 56 partidas ao vivo na TV aberta e transmitirá todos os 64 jogos no SporTV, enquanto a CazéTV fará a cobertura completa da competição, com transmissão de todos os 64 confrontos ao vivo no YouTube. A plataforma terá exclusividade para exibir os jogos gratuitamente na plataforma de vídeos, já que a Globo não poderá transmitir as partidas pelo YouTube, por meio da ge tv.

Ao todo, 32 seleções disputarão o título mundial. O Brasil já está garantido na competição por ser o país-sede, enquanto as demais vagas serão preenchidas por meio das eliminatórias continentais, que acontecem entre março de 2026 e fevereiro de 2027.

Após a definição de todas as classificadas, a FIFA realizará o sorteio que formará os grupos do torneio, previsto para o primeiro trimestre de 2027. As equipes serão distribuídas em chaves de acordo com o ranking e os critérios estabelecidos pela entidade.

A seleção dos Estados Unidos segue como a maior campeã da história da Copa do Mundo Feminina, com quatro títulos. A Alemanha conquistou o torneio duas vezes, enquanto a Espanha chega como atual campeã, após vencer a edição de 2023. O Brasil busca levantar a taça pela primeira vez depois de ter alcançado o vice-campeonato em 2007 e o terceiro lugar em 1999.

Com transmissão completa na TV aberta, TV por assinatura e plataformas digitais, a expectativa é de que a Copa do Mundo Feminina de 2027 tenha a maior audiência da história da competição e impulsione ainda mais o crescimento do futebol feminino no país.