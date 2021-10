Quem vai ser o novo treinador do Newcastle após compra por fundo da Arábia Saudita?

Novo clube rico de futebol, os Magpies procuram novo treinador após demissão de Steve Bruce do cargo; nomes conhecidos são especulados

Após ter sido adquirido pelo Fundo de Investimentos Públicos da Arábia Saudita (PIF), o Newcastle demitiu o técnico Steve Bruce, de 60 anos, e agora está em busca de um novo treinador para o cargo.

O clube inglês foi comprado, apoiado pelo Fundo, pelo valor de 300 milhões de libras (aproximadamente R$ 2.303 bilhões), tendo potencial para se tornar um dos times mais caros da história, com auxílio financeiro equivalente ao que ocorreu com o Manchester City, quando adquirido pelo City Football Group.

Enquanto nenhum técnico é confirmado para substituir Bruce, o treinador adjunto Graeme Jones ficará no comando do elenco para os próximos duelos, incluindo neste sábado (23), contra o Crystal Palace. Alguns nomes já foram especulados para o cargo, como Antonio Conte, ex-Inter de Milão e Chelsea, Lucien Favre, ex-Borussia Dortmund, e Paulo Fonseca, ex-Roma, como um dos principais. Gerrard e Lampard, ídolos do Reds e Blues, respectivamente, também são possíveis, ao lado de Brendam Rodgers, ex-Leicester.

Steve Bruce, sobre comandar o Newcastle: "tem sido muito, muito duro"

Abordado pelo The Telegraph, Bruce relatou que, na verdade, nunca teve a devida confiança para o cargo, sempre sendo colocado como "sortudo" nas vitórias, e "inútil" nas derrotas:

"Quando cheguei ao Newcastle, pensei que podia lidar com tudo o que me era dito, mas tem sido muito, muito duro. Nunca ser realmente desejado, sentir que as pessoas queriam que eu falhasse, ler as pessoas dizendo constantemente que eu falharia, que eu era inútil, um grande desperdício, estúpido, um 'cabeça de repolho tacticamente inepto' ou o que quer que seja. E isso foi desde o primeiro dia. Quando tínhamos bons resultados, era 'sim, mas o estilo do futebol é um desperdício' ou eu era apenas 'sortudo'. Foi ridículo e persistente, mesmo quando os resultados eram bons. O melhor foi ouvir que eramos uma equipe de despromoção em todos os pontos, tudo isso na primeira temporada. Terminamos em 13º lugar. Ficou ainda pior no segundo ano [as críticas e os abusos]. Terminamos em 12º, 17 pontos acima dos três últimos".

O treinador relata preocupação da família e que este pode ser seu último trabalho:

"Eles têm estado preocupados comigo... especialmente minha mulher, Jan. Que mulher fantástica ela é, incrível, é uma mulher incrível, esposa, mãe e avó. Ela lidou com a morte dos meus pais, os dela não têm estado muito bem. E depois se preocupou comigo e com aquilo que tenho passado nos últimos anos."

"Não posso ficar prendendo Jan, ela passou toda a sua vida me seguindo de clube em clube de futebol e, se me dissessem que, amanhã, seria oferecido um emprego na China, ou em qualquer lugar, ela diria: 'Steve, isto é certo para você, quer mesmo?' E ela me apoiava novamente."

"Tenho 60 anos de idade e não sei se quero fazê-la passar por isso novamente. Temos uma vida boa, por isso, sim, isto será provavelmente feito por mim como treinador - até receber uma chamada telefónica de um presidente quaquer, perguntando se posso-lhes dar uma ajuda. Nunca diga nunca, eu aprendi isso".