Quem vai assumir o Corinthians e quem deve deixar o clube?

Tiago Nunes e Sylvinho estão na mira do Timão, enquanto mais mudanças devem ocorrer no departamento de futebol

A má fase pela qual o passa culminou na demissão do técnico Fábio Carille. O comandante da conquista do Campeonato Brasileiro de 2017 caiu ao completar oito jogos sem vencer na goleada por 4 a 1 para o Flamengo, no último domingo, no Maracanã. Quem assume o cargo agora e quem também sairá do clube?

Além de Carille, o auxiliar técnico, Leandro da Silva, o Cuca, foi desligado pela diretoria. O presidente Andrés Sanchez prometeu mais mudanças no departamento de futebol, e o coordenador técnico Emerson Sheik pode ser um dos dispensados, segundo o site Gazeta Esportiva. O gerente de futebol Vilson é outro que pode sair.

"Vamos atrás de um treinador, mas não dá para chegar essa semana. Vamos estudar amanhã (segunda-feira) com todo mundo do futebol, mas vai sair bastante gente", avisou Andrés no último domingo.

Da comissão técnica que era comandada por Carille, o preparador físico Walmir Cruz, o observador Mauro da Silva e o analista Denis Lupp continuam no clube até o momento da publicação desta reportagem.

Andrés evitou falar sobre o substituto do treinador, mas a Goal apurou que Tiago Nunes é o favorito ao cargo. O comandante do está valorizado, e o clube paranaense já observa um possível substituto. Sylvinho, demitido recentemente do , também é opção.