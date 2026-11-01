Federico Valverde Federico Valverde se impôs como uma opção titular na posição de lateral-direito do Real Madrid, depois de continuar apresentando atuações de destaque nessa função, apesar de não ter a preferência de jogar nela, fazendo com que seu brilho se tornasse um dos traços mais marcantes do início da atual temporada sob o comando do técnico português José Mourinho.

E o jogador uruguaio não se limitou a brilhar, mas apresentou atuações excepcionais que contribuíram para elevar o desempenho do time merengue, em meio a circunstâncias que impuseram essa mudança ao técnico e ao time ao mesmo tempo.

O jornal espanhol "As" noticiou que a expulsão de Vinícius Júnior diante do Villarreal trouxe Valverde de volta à posição de lateral-direito, onde fez uma grande partida no Clássico, antes de ser obrigado a deixar o campo aos 62 minutos após não conseguir mais seguir em campo.

E o jogador uruguaio conseguiu mais uma vez cumprir sua missão nessa posição, depois de provar sua capacidade de agregar apesar de não ter preferência por jogar nela.

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E a partir dessa posição, Valverde liderou o time merengue com uma atuação excepcional, dando a assistência para o gol de Diomande, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid, além de ter sido o jogador do time que mais criou oportunidades durante a partida, empatado com Diomande, após cada um ter criado 3 chances, e ficou em segundo lugar no número de passes completos no último terço do campo, com 12 passes, atrás de Arda Güler, que completou 18 passes.

E no aspecto defensivo, Valverde recuperou a bola 4 vezes, fez duas interceptações, afastou a bola uma vez e teve êxito em sua única tentativa de desarme sobre o adversário, além de vencer 4 de 5 duelos, e nenhum jogador conseguiu driblá-lo ao longo de toda a partida.

E a partida de volta em Roma viu Valverde começar na posição de volante duplo ao lado de Aurélien Tchouaméni, mas a entrada de Arda Güler no lugar de Dumfries, que ocupou a posição de lateral-direito naquela noite, confirmou que havia ocorrido uma mudança já esperada na escalação.

E Valverde voltou mais uma vez à posição de lateral-direito, o que levou ao desaparecimento de dois nomes da escalação titular, Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries, apesar de ambos ocuparem a posição de lateral-direito de forma natural.

E a presença de Alexander-Arnold e Dumfries diminuiu gradativamente na escalação titular do Real Madrid. O primeiro havia se juntado ao time no verão de 2025, após representar uma oportunidade disponível no mercado de transferências com o fim do seu contrato se aproximando, num momento em que o clube merengue precisava de um substituto natural para Dani Carvajal.

E o Real Madrid havia pago 12 milhões de euros para permitir que Alexander-Arnold participasse do Mundial de Clubes, e lá o jogador inglês começou a brilhar ao fornecer passes decisivos, mas, ao mesmo tempo, demonstrou alguns pontos fracos no aspecto defensivo.

E as lesões musculares recorrentes aumentaram o sofrimento de Alexander-Arnold, já que ele sofreu três lesões, duas das quais o deixaram afastado por um longo período, o que fez com que disputasse apenas 30 partidas, sendo 21 jogos no Campeonato Espanhol e 9 jogos na Liga dos Campeões da Europa.

E durante a atual temporada, Alexander-Arnold atuou na posição de volante duplo diante da Inter de Milão, por causa das ausências de Arda Güler, Eduardo Camavinga e Bernardo Silva.

Mas, desde que Mourinho mudou sua decisão e passou a contar com Valverde na posição de lateral-direito, Alexander-Arnold jogou apenas 53 minutos, sendo 52 minutos diante do Villarreal e apenas um minuto no Clássico.

E, por outro lado, há o holandês Denzel Dumfries, que o Real Madrid contratou neste ano por 20 milhões de euros pagos à Inter de Milão.

E o jogador atuou em 10 das 13 partidas oficiais disputadas pelo time merengue, totalizando um número próximo de 600 minutos.

E durante a data Fifa de setembro, o técnico Xavi contou com ele por 350 dos 360 minutos possíveis, mas Mourinho, que pediu sua contratação de forma explícita, ainda não lhe deu a confiança suficiente para atuar com mais frequência.

E o técnico português havia falado sobre a situação dos jogadores no início da temporada, quando foi questionado sobre Alexander-Arnold e Dumfries, e sua resposta foi contundente: "Não é possível pensar que um deles jogue 60 partidas, enquanto o outro não participe de nenhuma. Ou que um deles jogue 10 partidas e o outro 50 partidas. Isso não é possível, pois temos uma grande qualidade".

Mas Mourinho definiu-se por ora a contar com Valverde na posição de lateral-direito, fazendo com que Alexander-Arnold e Dumfries se encontrem numa situação difícil, depois que as chances de atuarem regularmente diminuíram.

E o confronto diante do Racing passou a ser uma nova oportunidade para a dupla provar que merece um lugar na escalação titular, isso após a exclusão de Valverde por não ter se recuperado completamente da lesão que sofreu durante o Clássico diante do Barcelona, enquanto a decisão final continua nas mãos de Mourinho.