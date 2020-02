Quem será o próximo técnico do Botafogo? Confira os nomes especuladoS

Confira alguns nomes que podem pintar no Alvinegro

Com a demissão de Alberto Valentim, torcedores do esperavam ansiosamente pela definição do novo treinador da equipe. Assim, todos já começam a se ligar em especulações e nos rumores, para tentar descobrir qual será o próximo técnico do Alvinegro.

Em sua segunda passagem pelo , Valentim não teve números expressivos: foram 18 jogos, com apenas sete vitórias, dois empates e nove derrotas. Desta maneira, os torcedores do Botafogo esperam que o novo treinador possa recolocar a equipe num caminho que vá mais de encontro ao passado glorioso do clube.

Para isso, candidatos não faltam.

Nas redes sociais, o nome mais pedido pela torcida do Botafogo é o de Cuca. Ainda que treinador tenha recebido mais de R$ 800 mil no , seu último clube, e o teto salarial do Fogão (para treinadores) seja de aproximadamente R$ 250 mil, segundo o Canal do TF, a empolgação com o possível retorno do técnico não diminuiu.

OLE OLE OLE OLÁ CUCA CUCA!



CHEGOU A HORA! pic.twitter.com/iHnDLW5iwC — Fellipe Portella (@portellamaia) February 9, 2020

Mais uma vez o barato sai caro. Contrataram um treinador com péssimos números e resultados e alta multa contratual. Parem de economizar com estagiários do futebol.

Deem o jeito de vocês e tragam o Cuca de volta!#Botafogo #ForaValentim #VoltaCuca https://t.co/ELxwz6HChA — Thiago Bastos (@thiagobastosjj) February 10, 2020

Pelo Botafogo, Cuca fez história: montou a equipe que, em 2007, ficou conhecida como o "Carrossel Alvinegro". Com um futebol envolvente e ofensivo, cheio de variações táticas, o Alvinegro foi liderou o Brasileirão por parte daquele ano, antes de ter uma queda brusca de desempenho no segundo semestre. Mesmo assim, o treinador nunca escondeu seu carinho pelo clube carioca, e nem a torcida pelo técnico.

Outro nome que está sendo especulado é o de Paulo Autuori. Segundo a Fox Sports, o veterano seria um dos favoritos do conselho deliberativo do clube. Com 63 anos, Autuori está afastado do futebol desde que deixou o cargo de superintendente de futebol do , no final do ano passado.

Autuori também tem história no Botafogo: o veterano foi o treinador durante a última conquista do Brasileirão pelo clube, em 1995. No ano passado, no começo, teve uma passagem ruim pelo Atlético Nacional: depois de ser goleado pelo , ser eliminado da , ter perdido o clássico diante do dentro de seus domínios, e estar sem vencer nos quadrangulares semi finais do , Autuori pediu demissão.

Roger Machado balança perigosamente no , depois da eliminação na Copa do e da derrota no clássico diante do , e também é desejo da diretoria do Botafogo, ainda segundo a Fox Sports. No entanto, Roger tem contrato vigente com a equipe baiana.

Roger Machado deu várias lições de vida fora dos gramados, só que dentro, voltou a ser um técnico fraco! Os números jogam contra: 20 jogos, 2 triunfos, eliminação na 1ª fase da e queda de invencibilidade para o Vitória após 12J. #Bahia #ECBahia #BBMP pic.twitter.com/1fLChtbjc4 — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) February 9, 2020

Leonardo Ramos, treinador uruguaio, também foi especulado no Botafogo, pela Fox Sports. Tendo passagens por vários clubes da América do Sul, o técnico foi se destacar quando chegou ao , e conseguiu conquistar o pela La Franja, quebrando um tabu que já durava quase dez anos.

Treinador ofensivo, se notabilizou pelos seus times intensos, que trabalhavam com marcação pressão, sem perder o equilíbrio defensivo. Depois do Danubio, também foi campeão uruguaio com o , mas não teve o mesmo sucesso por Al-Ettihaq e /EQU. Seu nome, entretanto, foi descartado pelo Canal do TF.

Segundo o UOL Esporte, muitos nomes já foram oferecidos ao Botafogo. Um dos que interessa ao clube carioca, de acordo com a publicação, é Rodrigo Santana, que teve passagem relativamente longa pelo em 2019.

Marcelo Oliveira, sem clube desde que deixou o Fluminense, no final de 2018, também teve seu nome especulado, ainda segundo o Canal do TF. Além disso, parte da torcida também clama por treinadores estrangeiros.

Já é um enorme acerto o Botafogo buscar um treinador estrangeiro, agora, meu medo é o nome escolhido. Vamos esperar. — Igor Navarro (@IgorNavarroBFR) February 10, 2020

O Botafogo tem a oportunidade de começar do 0 com um novo treinador. E torço para que seja um técnico que nunca passou pelo clube, talvez um técnico estrangeiro pode ser uma boa. Só não aguento mais os mesmos nomes de sempre. É uma dança da cadeira sem fim. — JV 🇯🇵 (@joaovittor_07) February 10, 2020

Torcedor do Botafogo: quem você quer como novo treinador?