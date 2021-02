Quem será o primeiro adversário do Flamengo no Campeonato Carioca?

Time da Baixada Fluminense empatou com a Cabofriense e será o primeiro rival do Rubro-Negro na temporada 2021

O primeiro adversário do Flamengo na temporada 2021 será o Nova Iguaçu. No último final de semana, a equipe da Baixada Fluminense, empatou com a Cabofriense em 1 a 1 e garantiu a participação no Campeonato Carioca ao terminar a fase preliminar na primeira posição.

A última participação do Nova Iguaçu na primeira divisão do Campeonato Carioca havia sido em 2018. Agora, a equipe se junta a Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Boavista, Bangu, Macaé, Madureira, Portuguesa, Resende e Volta Redonda.

Como o Campeonato Carioca foi antencipado, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu no dia 7 de março. O time Rubro-Negro deve levar uma equipe recheada de garotos, já que o elenco principal receberá alguns dias de folga após o Brasileirão, que termina no dia 25 de fevereiro.

Programação sendo definida:

O Flamengo, no entanto, ainda não definiu quantos dias de descanso dará para o elenco profissional. O departamento de futebol espera divulgar a programação nos próximos dias.