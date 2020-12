Quem são os pendurados do São Paulo e que podem ser desfalque contra Corinthians?

Ao todo, dez jogadores do Tricolor Paulista receberam dois cartões amarelos e podem perder o Clássico Majestoso por suspensão

Fernando Diniz tem uma situação delicada para administrar nesta quarta-feira, 9, quando o São Paulo enfrenta o Botafogo, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. O tem nada menos do que dez jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Caso algum deles receba mais uma advertência no duelo contra o botafoguenses, ficará de fora do clássico contra o , no domingo, 13.

Líder do Brasileirão, o jogo contra o é fundamental para as pretensões do de brigar no alto da tabela. Caso vença o time carioca, o Tricolor abre sete pontos de vantagem para o vice-líder . Por isso, Diniz não deve poupar nenhum atleta para este confronto.

Desta forma, os atletas pendurados do São Paulo precisam tomar muito cuidado com as faltas e reclamações nesta quarta-feira, no último compromisso do Tricolor pelo primeiro turno. No último domingo, quando o time do Morumbi bateu o Sport por 1 a 0, Fernando Diniz já deu uma bronca em Luciano quando o atacante marcava os defensores do time de Recife: "Se você tomar cartão amarelo, você está f...", esbravejou o treinador.

Quem são os pendurados do São Paulo?

Dos dez jogadores pendurados, pelo menos seis devem ser titulares contra o Botafogo: Juanfran, Arboleda, Reinaldo, Luan, Sara e Igor Gomes. Dani Alves, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Sport, não joga nesta quarta-feira e Tchê Tchê e Vitor Bueno, que também já receberam dois cartões amarelos na competição, são os mais cotados para a vaga em aberto. Além dos atletas, Fernando Diniz também está pendurado e caso seja punido também fica de fora do Majestoso.

Um ponto positivo para o São Paulo é a disciplina do time ao longo da competição. Após 23 jogos, a equipe é apenas a 13ª em faltas cometidas, com média de 16 infrações por rodada. O Tricolor, por sinal, é o único time que não teve jogador algum expulso no Brasileirão.