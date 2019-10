Quem são os maiores artilheiros estrangeiros da história do Brasileirão? Guerrero é o segundo

Paolo Guerrero marcou em vitória do Internacional e é o segundo maior artilheiros estrangeiro do Brasileirão. Dejan Petkovic ocupa a primeira posição

Paolo Guerrero é o segungo maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro. O atacante deixou a sua marca contra o , na noite desse sábado (26), e alcançou a marca. Hoje, ele só está atrás de Dejan Petkovic.

O centroavante peruano marcou 47 gols em 137 partidas com as cores de , e . O sérvio Dejan Petkovic, hoje comentarista do Grupo Globo, lidera a posição, com 83 gols. O europeu jogou por , Flamengo, , , , e .

Maiores artilheiros estrangeiros do Brasileirão