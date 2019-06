Quem são os jogadores sem contrato no futebol europeu?

Atletas se encontram sem contrato e podem ser opção para vários clubes do futebol mundial

O mês de junho geralmente marca o término de contratos no futebol europeu. E com a proximidade do início da temporada 2019/20, a Goal fez uma lista com os principais nomes que se encontram sem vínculos e poderão ser opção para os clubes de futebol, com poucas contrapartidas financeiras.

Entre os atletas, há vários nomes conhecidos do futebol brasileiro. Confira!

DANIEL ALVES



Foto: Getty Images

Após anunciar a saída do PSG nos últimos dias, o lateral brasileiro ainda não definiu o seu futuro. No entanto, rumores apontam um possível retorno ao , clube que defendeu por oito anos e possui grande identificação.

BUFFON



Foto: Getty Images

Assim como Dani Alves, Buffon anunciou a saída do sem falar sobre o futuro. Com 41 anos, o goleiro está na mira do Porto e Atalanta, mas o italiano não descarta uma aposentadoria.

JUANFRAN



Foto: Getty Images

Depois de nove anos, Juanfran se despediu do em maio e procura um novo clube. O lateral-direito cogita jogar fora do futebol europeu, e e passam a ser os destinos mais prováveis.

RABIOT



Foto: Getty Images

O francês entrou em litígio com o , cujo contrato termina no próximo dia 30, chegando a ser afastado por problemas disciplinares. O volante passou a ficar no banco de reservas e perdeu espaço na equipe de Thomas Tuchel. Já na , o jogador está muito próximo de ser anunciado pela .

STURRIDGE



Foto: Getty Images

Daniel Sturridge não renovou o seu vínculo com o e deixou o clube inglês no último dia 4. Nos Reds desde 2013, o atacante participou de 160 partidas e marcou 67 gols.

ANDER HERRERA



Foto: Getty Images

Após cinco anos, Herrera deu adeus ao , em meio a rumores sobre um possível acerto com o PSG.

RIBÉRY



Foto: Getty Images

Vestindo a camisa do de Munique por 12 anos, Ribéry encerrou o seu ciclo no clube alemão com 124 gols. O jogador está na mira do .

ROBBEN



Foto: Getty Images

Assim como Ribéry, Robben deixou o clube e entrou na mira da . No entanto, o atacante holandês também avalia pendurar as chuteiras.

RAMIRES



Foto: Getty Images

O jogador acertou a rescisão de contrato com o Jiangsu Suning, da , e está livre para assinar com outro clube. O meia de 32 anos está na mira de clubes brasileiros e europeus.