Quem são os jogadores com mais hat-tricks na história da Champions League?

Com os três gols marcados contra o Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo empata na liderança com Lionel Messi

Nesta terça-feira (12) o mundo do futebol se curvou mais uma vez a Cristiano Ronaldo. A precisava de três gols para eliminar o , então foram três gols que o atacante português deu para sua equipe passar de fase na .

Foi a oitava vez que Cristiano Ronaldo marcou três gols numa partida da Champions League, se igualando a Lionel Messi como líder de hat-tricks na história da competição.

Confira a lista com os jogadores que já conseguiram mais de uma vez a proeza de balançar as redes três vezes numa mesma partida de Champions League:

OITO HAT-TRICKS

Lionel Messi (ARG) e Cristiano Ronaldo (POR)

TRÊS HAT-TRICKS

Mario Gómez (ALE), Filippo Inzaghi (ITA) e Luiz Adriano (BRA)

DOIS HAT-TRICKS

Adriano (BRA), Sergio Aguero (ARG), Karim Benzema (FRA), Andy Cole (ING), Drogba (CIV), Saumel Eto'o (CAM), Robert Lewandowski (POL), Roy Makaay (HOL), Neymar (BRA), Ruud van Nistelrooy (HOL), Michael Owen (ING), Andriy Shevchenko (UCR), Marco Simone (ITA) e Roberto Soldado (ESP)

Ao todo, 89 jogadores de 34 países conseguiram hat-tricks em Champions League. O país com mais goleadores é o , com 12.

BRASILEIROS

O líder entre os brasileiros, como mostra a lista acima, é Luiz Adriano. Atuando pelo , ele marcou hat-tricks contra o Nordsjælland, da , e duas vezes contra o BATE Borisov, da Bulgária. Os confrontos contra o time búlgaro aconteceram num espaço de duas semanas e no primeiro deles o brasileiro marcou cinco gols!

Os hat-tricks de Neymar aconteceram contra o , da , quando ele atuava pelo , e contra o , da , quando ele já atuava pelo .

Os dois de Adriano vieram na Champions League de 2004-05 e 2005-06, quando ele atuava pela . O primeiro deles foi contra o , no mata-mata que eliminou o time português, então campeão europeu. O segundo foi contra o Artmedia Bratislava, da Eslováquia.

BRASILEIROS COM UM HAT-TRICK EM CHAMPIONS LEAGUE

Philippe Coutinho, Grafite, Jadson, Gabriel Jesus, Kaká, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Romário.

MAIS NÚMEROS

JOGADORES COM QUATRO GOLS EM UM JOGO DE CHAMPIONS LEAGUE

Lionel Messi, Marco van Basten, Simone Inzaghi, Dado Pršo, Ruud van Nistelrooy, Andriy Shevchenko, Bafétimbi Gomis, Mario Gómez, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimović e Cristiano Ronaldo

JOGADORES COM CINCO GOLS EM UM JOGO DE CHAMPIONS LEAGUE

Lionel Messi, Luiz Adriano

SÓ TEM ATACANTE?

O lateral Layvin Kurzawa, do PSG, é o único defensor a ter marcado um hat-trick em Champions League. Aconteceu em 2017 na partida entre PSG e .

O MAIS RÁPIDO

O atacante francês Bafétimbi Gomis marcou três gols em apenas 8 minutos na goleada do sobre o Dinamo Zagreb na temporada 2011-12.

ORIGEM DO TERMO HAT-TRICK

O termo hat-trick é usado quando um jogador marca três gols no mesmo jogo. Em inglês e com pronúncia esquisita, demorou para pegar no Brasil, mas já é usado na maioria das transmissões esportivas.

A origem de termo vem de outro esporte, o críquete: em 1858 um jogador conseguiu três eliminações em três arremessos seguidos e, diz a lenda, foi presenteado com um chapéu —"hat", em inglês— pelos torcedores. A expressão inteira significa "truque do chapéu" e pode ser usada também para o velho truque do mágico tirar coelhos de sua cartola.