Quem são os desfalques do Bahia para pegar o Atlético-MG neste sábado?

Brigando contra o rebaixamento, o Tricolor não terá quase um time inteiro diante dos mineiros

A situação está complicada para o Bahia no Brasileirão. Atualmente na 16ª colocação, está com a mesma pontuação do Vasco da Gama, primeiro time no Z-4, e só não está entre os quatro últimos pelos critérios de desempate. Para piorar, o time viaja para enfrentar o poderoso Atlético-MG, terceiro colocado do campeonato, vivo na briga pelo título.

Assim, é vencer ou vencer para o Tricolor. Se as coisas já não estivessem complicadas, a equipe conta com quase 11 desfalques para o confrontos, basicamente um time inteiro de fora. As razões são várias: lesões, suspensões e até a Covid-19.

É com esses problemas que o Bahia, pior visitante do Brasileirão, precisa de uma vitória épica contra o Atlético-MG para seguir dependendo só de si para ficar na Série A. O Vasco, seu rival direto na luta contra o rebaixamento, recebe o líder Internacional em São Januário.

Na lista de desfalques, aparecem nomes como Douglas, goleiro titular, Índio Ramírez, destaque nos últimos jogos, Daniel, expulso contra o Goiás, Thiago, jovem da base que vinha decicindo algumas partidas, Clayson, João Pedro e outros atletas que costumam ser titulares ou opções no banco de reservas. O atacante Gilberto, ídolo da torcida e principal jogador do time, é dúvida e também não deve entrar em campo, com um desconforto na coxa, segundo o GE.

Os últimos desfalques são Fessin, Alesson e Ramon, já que todos testaram positivo para Covid-19 nos últimos exames antes da partida. Assim, o treinador Dado Cavalcanti terá que dar minutos para nomes de base e atletas pouco prestigiados no elenco. Vale lembrar que o goleiro Anderson, titular contra o Goiás, foi afastado pela diretoria e Mateus Claus - que não joga desde 10 de setembro - o substituirá.

Confira a lista completa de desfalques do Bahia para o confronto diante do Atlético-MG:

Alesson

Anderson Martins

Clayson

Daniel

Douglas

Edson

Fessin

Gilberto

Índio Ramírez

João Pedro

Ramon

Thiago

Com todos os desfalques, a escalação prevista do Tricolor para a partida contém: Mateus Claus; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Ernando e Matheus Bahia; Gregore, Ronaldo e Patrick de Lucca; Rodriguinho; Rossi e Gabriel Novaes

Atlético-MG e Bahia entram em campo neste sábado (13), às 19h, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão.