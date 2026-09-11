Em 25 de agosto de 2026, causou alvoroço a notícia de que os ex-profissionais do Bayern de Munique Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer e Lucas Hernandez, junto com o grupo de investimentos LEAD/ADvantage, adquiriram 90 por cento das ações do clube da primeira divisão portuguesa Estrela Amadora por cerca de 40 milhões de euros.

Diante dos nomes de peso entre os investidores, o verdadeiro protagonista desse negócio acabou passando um pouco despercebido. O novo presidente e CEO do Estrela Amadora é um muniquês de apenas 35 anos, que nos últimos dez anos se desenvolveu como um dos funcionários mais importantes nos bastidores do Bayern de Munique e cuja saída no verão abriu no time por trás do time uma lacuna tão grande quanto a da ex-team manager e diretora de estratégia Kathleen Krüger, que agora é presidente-executiva do Hamburgo.

O rosto jovem de Johannes Mösmang, assim se chama o novo CEO do Estrela Amadora, provavelmente parece bastante familiar para muitos interessados em futebol. Sempre que o Bayern contratava um novo jogador nos últimos anos e lhe mostrava sua nova casa e local de trabalho, em algum momento Mösmang inevitavelmente também aparecia na imagem.

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O que Johannes Mösmang fazia no Bayern de Munique?

Durante muito tempo, ele foi responsável pela integração, depois chefe de apoio aos jogadores e, no fim, também trabalhou no scouting. Entre suas muitas tarefas estava buscar reforços no aeroporto, mostrar tudo a eles, ajudar com trâmites burocráticos, traduzir quando necessário e simplesmente estar ali para eles. Com alguns futuros reforços, Mösmang já teria mantido contato pelo Instagram antes mesmo de os responsáveis do Bayern terem feito uma consulta oficial. O profissional de apoio aos jogadores como alguém que abre portas. É preciso imaginar Mösmang como um bom ouvinte e um talentoso sussurrador de jogadores, que entendeu muito bem como o futebol de hoje funciona.

Agora, o antigo "faz-tudo" do Bayern (Mösmang sobre Mösmang) é presidente-executivo de um clube da primeira divisão em Portugal e também negocia transferências de jogadores com seus antigos chefes. Isso porque, no fim de julho, Lovro Zvoranek, emprestado pelo Bayern nas últimas temporadas ao Sturm Graz e ao Grasshoppers Zurique, se transferiu para Amadora por uma taxa de 1,5 milhão de euros. Embora Mösmang e o grupo de investidores ainda não mandassem oficialmente no subúrbio de Lisboa naquela altura, a aquisição ainda não havia sido concluída, eles já estariam atuando ao menos de forma consultiva desde o início de julho. Os alemães também já teriam participado da venda do zagueiro Otavio ao Eintracht Frankfurt por cinco milhões de euros.

O que Johannes Mösmang tem a ver com a lenda do Bayern Claudio Pizarro?

Que o intercâmbio com os muniqueses pode continuar próximo foi algo indicado por Mösmang em sua apresentação em Amadora, no fim de agosto. O intercâmbio com o Bayern será mantido, "como já aconteceu com a chegada de Lovro Zvonarek", disse Mösmang na ocasião.

Aliás, como os jornalistas portugueses registraram satisfeitos, em bom português. Mösmang fala fluentemente cinco línguas, além de suas línguas maternas alemão e espanhol, também inglês, português e francês, além de um pouco de italiano. Abençoado quem tem um pai alemão e uma mãe peruana e, além disso, viveu por três anos na juventude em São Paulo, no Brasil, onde jogou futebol; nas categorias de base do FC São Paulo, Mösmang atuou como meio-campista central e lateral-direito, entre outros ao lado do ex-astro do Tottenham Lucas Moura. Mösmang não chegou ao profissional, mas o futebol mesmo assim virou sua profissão.

Depois de voltar para a Alemanha e concluir com sucesso o ensino médio, Mösmang estudou Direito em Heidelberg e, paralelamente, jogou, entre outros, no FC Bammental, clube da cidade natal de Hansi Flick. Ele chegou ao Bayern por meio de um estágio, conseguido para ele à época pelo provavelmente peruano mais famoso de Munique: Claudio Pizarro, amigo próximo da família Mösmang há muitos anos. O mundo do futebol é pequeno.

Os investidores do Estrela Amadora já jogaram em uma liga de Kickbase

Uma das primeiras tarefas de Mösmang no Bayern de Munique foi facilitar a adaptação do português Renato Sanches em Munique. Mösmang traduzia para Sanches, ajudava com trâmites burocráticos, jogava Playstation com ele e assim por diante. Sanches, que, coincidências existem, nasceu em Amadora, também não conseguiu se firmar no Bayern em duas tentativas; o meio-campista, que já foi considerado um supertalento e futuro candidato à Bola de Ouro, hoje tem 29 anos e, depois de muitos desvios e reviravoltas, está sem clube desde este verão.

Mas Mösmang fez carreira rapidamente no recordista. E assim, o quarteto de peso que agora assumiu o Estrela Amadora é unido, naturalmente, pelo fato de todos se conhecerem do Bayern de Munique. Mas, acima de tudo, o que os une é que todos são próximos de Mösmang. Nas redes sociais, há todo tipo de fotos de Mösmang com Müller, Hummels e Hernandez. Pelo menos desde a pandemia, todos eles também jogam juntos em uma liga de Kickbase. Em um podcast de 2021 que vale a pena ouvir, Mösmang conta aos criadores do aplicativo de fantasy football sobre sua trajetória e o entusiasmo por Kickbase dele, de Hummels, Müller e companhia. Agora, os amigos do Kickbase dão um passo além: do fantasy football para a gestão real.

Por que a Liga Portugal é tão interessante para investidores?

Mas por que Portugal? Os motivos são evidentes: a Liga Portugal, naturalmente sobretudo graças aos clubes mais fortes Benfica, Sporting e FC Porto, não está tão distante assim das cinco principais ligas da Europa. O nível esportivo é comparável ao das ligas belga e holandesa e, com certeza, melhor do que o da Bundesliga austríaca. No ranking de cinco anos da UEFA, a liga ocupa atualmente o sexto lugar, atrás da Ligue 1.

Some-se a isso um modelo de negócios dos clubes portugueses especialmente lucrativo para investidores, já que eles sempre se entenderam como clubes formadores e vendedores. As estruturas de scouting e desenvolvimento de jogadores estão em alto nível, e há também certa habilidade de negociação dos agentes portugueses. "Os dez clubes mais bem-sucedidos fora de Benfica, Porto e Sporting geraram juntos, em dez anos, mais de 700 milhões de euros de saldo positivo em transferências. Isso não é uma dica secreta, é o modelo de negócios do país", disse Felix Krüger, que já foi braço direito de Max Eberl como coordenador esportivo no RB Leipzig e hoje é presidente do Sintrense, da quarta divisão portuguesa, recentemente ao Münchner Merkur.

Mösmang também explicou as vantagens da liga portuguesa. Há "nenhuma restrição na contratação de estrangeiros de fora da UE. Isso significa: posso contratar jogadores de qualquer parte do mundo". E esse parece ser o plano: Amadora deve se tornar uma plataforma de salto para talentos de países em desenvolvimento do futebol. Neste verão, porém, primeiro chegaram jogadores da Sérvia (o novo capitão Stefan Lekovic, 22, do Estrela Vermelha de Belgrado), da Espanha (Joan Jordan, 32, do Sevilla), da França (Lucas Mincarelli, 22, do Montpellier) ou da Alemanha (além do já citado Zvoranek, também o emprestado do Stuttgart Jeremy Arvealo e o sul-coreano Si-Woo Yang, do Fortuna Düsseldorf II).

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Quem está por trás do fundo de investimentos com o qual Thomas Müller, Mats Hummels e companhia compraram o Estrela Amadora?

O início de temporada foi satisfatório: nos quatro primeiros jogos da liga, ainda não houve derrota e, com seis pontos, a equipe ocupa a nona posição. Os investidores da Alemanha também despertaram um pouco mais de interesse do público: 4.691 espectadores compareceram em média aos dois jogos em casa disputados até agora; na temporada passada, a média era de 3.353. Em comparação com a Alemanha, isso naturalmente soa quase engraçado; no Bayern, às vezes mais espectadores se interessam pelos treinos abertos, até porque o Estadio Jose Gomes também tem apenas 9.288 lugares. Mas, em Portugal, pouco menos de 5 mil torcedores já bastam para o nono lugar em público. Ainda assim, Mösmang vê um potencial muito maior. Na apresentação, ele anunciou que se pretende investir em infraestrutura. Isso inclui estádio e centro de treinamento, mas também áreas como scouting, academia de base, dados e IA.

Nesse contexto, é interessante saber em quais empresas o fundo de investimentos alemão LEAD e seu braço esportivo ADvantage, que concretizou a aquisição, costumam investir. O Amadora é o primeiro clube de futebol no portfólio. Até agora, os investimentos se concentravam sobretudo em empresas de tecnologia esportiva. Os financiadores por trás da LEAD, aliás, vêm do entorno da família Dassler, a família fundadora da Adidas.

Mais um motivo para não subestimar o projeto. Claro, Benfica, Sporting e FC Porto, os três grandes do futebol português, o clube dificilmente conseguirá alcançar também esportivamente, mas as posições logo atrás não estão cimentadas. Como atualmente cinco clubes portugueses podem jogar competições internacionais, certamente há espaço para um clube de investidores com ambição.

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O que Thomas Müller e Mats Hummels devem fazer no Estrela Amadora?

Quão rapidamente um azarão administrado com inteligência estratégica pode subir foi demonstrado nos últimos anos pelo Como 1907, na Itália. Quando o clube foi adquirido em 2019 com dinheiro da Indonésia por um fundo britânico, ele jogava até mesmo na quarta divisão. Após três acessos e as entradas dos ex-profissionais Cesc Fabregas, hoje também treinador do Como cobiçado por meia Europa, e Thierry Henry, o Como celebrou agora sua estreia na Champions League contra o RB Leipzig.

Em comparação com o Como, isso parece um clube de investidores à moda antiga; celebridades de Hollywood ainda não deram as caras no clube da marca de energético e o RB tampouco é exatamente considerado uma atração turística. E, enquanto o RB Leipzig foi fundado sobretudo para promover um produto, o Como 1907 quer criar uma marca própria e vendê-la. Até aqui, com bastante sucesso. E, naturalmente, no RB também não são ex-estrelas mundiais do futebol que mandam, muito menos têm participação no clube.

No Amadora, Müller, Hummels, Sommer e Hernandez também devem ser envolvidos na operação.

"Queremos expertise em todas as áreas. Yann é responsável pelos goleiros, Mats pela defesa e Thomas pelo ataque. Eles ajudam principalmente na avaliação dos jogadores e de potenciais reforços", disse Mösmang à Bayerischen Rundfunk. Os investidores devem dizer "se são a favor ou contra uma contratação. Naturalmente, eles também ajudam em rede de contatos e imagem externa. Eles também participam das conversas com jogadores. Para eles, é um primeiro nível para realmente poderem se testar na gestão."

Hummels confirma isso. O investimento é um passo importante "para eu descobrir qual será o trabalho certo para mim no futebol no futuro", disse ele à Spiegel.

E também entre os torcedores parece que o modelo é mais o Como do que o Leipzig. "Eu não vou convencer nenhum português que torce para Sporting, Benfica ou Porto. Mas acredito que posso convencer muitas pessoas fora de Portugal a se tornarem torcedores do Estrela", diz Mösmang.

O Estrela Amadora já ganhou algum título?

Tornar-se o segundo clube preferido dos torcedores é algo a que alguns clubes passaram a aspirar recentemente. Porque é assim: o público ama histórias de ascensão, e isso não acontece só desde que existem as redes sociais, mas os mecanismos das redes certamente reforçaram esse fenômeno. Se um clube antes relativamente desconhecido de Portugal de repente começar a fazer barulho, essa é a esperança, novas possibilidades se abririam de repente. É o fenômeno Bodö/Glimt.

Assim como com o primeiro adversário do Bayern na Champions League nesta temporada, não faz tanto tempo que o Amadora teve problemas financeiros. Em 2010, a equipe foi até retirada completamente das competições; após uma fusão com um time da terceira divisão em 2020, o clube voltou a receber o nome antigo. Por isso, o clube ainda não conquistou nenhum título oficial. E mesmo o clube predecessor com o mesmo nome tem em seu palmarés apenas uma Copa de Portugal, em 1989/990. Há muito espaço para crescer.