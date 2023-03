Quem o São Paulo enfrenta nas quartas de final do Campeonato Paulista?

Equipe tricolor se classificou na primeira colocação do Grupo B do Paulistão

O São Paulo encerrou sua participação na fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor venceu de virada o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa por 3 a 1 e agora volta suas atenções às quartas de final do Estadual.

A equipe de Rogério Ceni levou um susto cedo e saiu perdendo com gol de Robinho. A virada tricolor veio só no segundo tempo. Luan empatou com chute de longe, e Galoppo fez o segundo em cobrança de pênalti. Juan ampliou e deu números finais ao jogo. A GOAL te mostra te mostra o próximo desafio do São Paulo.

Quem o São Paulo enfrenta nas quartas de final do Paulistão?

O adversário do São Paulo será o Água Santa. A equipe de Diadema fez boa campanha na fase de grupos e esteve perto de "roubar" do Tricolor a liderança da chave. Ela conquistou 23 pontos, com sete vitórias e dois empates.

Na rodada final, o Água Santa venceu o embalado São Bernardo por 1 a 0 em casa, gol contra de Arthur Henrique.

As datas e horários da próxima fase ainda serão confirmadas pela Federação Paulista de Futebol. Os duelos do Paulistão 2023 são transmitidos pela Record, na TV aberta, pela TNT e pelo Premiere FC, na TV fechada. Além disso, os jogos contam com transmissão do serviço de streaming da HBO Max.