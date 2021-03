Quem o Santos enfrenta na última fase da pré-Libertadores 2021?

A equipe treinada por Ariel Holan passou pelo Deportivo Lara no seu primeiro desafio na fase eliminatória

O Santos iniciou com sucesso a sua caminhada para chegar à fase de grupos da edição 2021 da Copa Libertadores da América, passando pelo Deportivo Lara, da Venezuela, no primeiro desafio da fase eliminatória. Atual vice-campeão, o Peixe garantiu sua vaga através do Campeonato Brasileiro – competição a qual terminou na oitava posição.

Nos duelos contra a equipe venezuelana, o time agora comandado pelo argentino Ariel Holan levou a melhor sobre os adversários no jogo de ida, dentro da Vila Belmiro, com vitória por 2 a 1. Vinícius Balieiro e Kaiky marcaram os tentos do Alvinegro, enquanto Ignacio Anzola balançou as redes para os visitantes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A equipe brasileira foi até a Venezuela podendo até empatar para seguir adiante. E foi exatamente o que aconteceu . Soteldo abriu o placar para o Santos em um lindo gol de falta, ainda no primeiro tempo do encontro, mas o Peixe sofreu o empate na etapa derradeira. Ignacio Anzola, novamente, foi o autor do gol, que deu emoção extra até os momentos finais. Quando soou o último apito do juiz, contudo, prevaleceu o favoritismo santista.

Agora a equipe treinada por Ariel Holan terá mais um confronto, de ida e volta, para sacramentar ou não a sua presença na fase de grupos da Libertadores. O desafio, contudo, promete ser ainda maior em relação ao Deportivo Lara.

Quem o Santos vai enfrentar na terceira fase da pré-Libertadores?

(Foto: Getty Images)

O próximo adversário do Santos será o vencedor do encontro entre San Lorenzo, da Argentina, e Universidad do Chile. Duas equipes de tradição do nosso continente.

Na partida de ida, realizada em Santiago, capital chilena, prevaleceu o empate por 1 a 1. O jogo de volta está marcado para esta quinta-feira (17), na Argentina.