Quem o Palmeiras enfrenta nas quartas de final do Campeonato Paulista?

Verdão de Abel Ferreira fez a melhor campanha da fase de grupos e é o único invicto

O Palmeiras está nas quartas de final do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha da fase de grupos, o Verdão fez 28 pontos em 12 partidas disputadas. O time está invicto, com oito vitórias e quatro empates. Os comandados de Abel Ferreira têm 77,8% de aproveitamento no torneio.

. A GOAL te mostra te mostra o próximo desafio.

Quem o Palmeiras enfrenta nas quartas de final do Paulistão?

O adversário do Palmeiras será o São Bernardo.

O São Bernardo, da região metropolitana de São Paulo, é o adversário da equipe. O regulamento define que primeiro e segundo colocados do mesmo grupo se enfrentam nas quartas de final. O Verdão jogará o duelo em casa — no Allianz Parque —, porque as quartas de final acontecem em jogo único.

Datas e horários dos duelos ainda não foram confirmados, mas é certo que as quartas de final acontecerão no próximo fim de semana. Os detalhes devem ser anunciados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) até esta segunda-feira (6).

Coincidentemente, o São Bernardo é dono da segunda melhor campanha do Paulistão, com 27 pontos e 75% de aproveitamento.