Quem o Grêmio enfrenta na última fase da pré-Libertadores 2021?

O Tricolor não tomou conhecimento do Ayacucho na sua estreia, mas próximo adversário tem sido pedra no sapato dos brasileiros

O Grêmio estreou na edição 2021 da Copa Libertadores da América atropelando o Ayacucho, do Peru, no jogo de ida da segunda fase classificatória do torneio: goleada por 6 a 1 no Rio Grande do Sul. David Braz, Ferreirinha Gui Azevedo e três gols de Diego Souza deixaram a vaga para a próxima fase da pré-Libertadores muito bem encaminhada.

O encontro de volta confirmou o óbvio. O Tricolor poupou número considerável de seus principais jogadores no duelo de volta, e nem mesmo Renato Portaluppi fez a viagem, deixando o comando do time para Alexandre Mendes, seu auxiliar. O Grêmio venceu por 2 a 1.

Ao contrário do Santos, outro brasileiro na disputa da pré-Libertadores, que ainda não conhece o seu próximo adversário, o time treinado por Renato Portaluppi já conhece o adversário contra quem irá definir uma das vagas para a fase de grupos do principal torneio continental de clubes da América do Sul.

Quem o Grêmio vai enfrentar na terceira fase da pré-Libertadores?

O próximo adversário do Grêmio será o Independiente Del Vale, do Equador, que tem sido uma verdadeira pedra no sapato das equipes brasileiras. Em 2019 o clube foi campeão da Copa Sul-Americana, eliminando o Corinthians na semifinal, e em 2020 goleou o Flamengo por 5 a 0 no encontro válido pela fase de grupos.

Os equatorianos, que deixaram de contar com o técnico Miguel Ángel Ramírez (que agora comanda o Internacional, justamente o arquirrival gremista), mostraram que seguem com uma força interessante.

Depois de sofrerem derrota por 1 a 0 frente ao Unión Española, no Chile, os equatorianos venceram com autoridade em seus domínios: 6 a 2.