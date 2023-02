Quem o Flamengo enfrenta na disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes?

Equipe brasileira, que representa a Conmebol no torneio, acabou derrotada na semifinal para o Al-Hilal

Após o confronto contra o Al-Hilal na última terça-feira (07), o Flamengo acabou desclassificado do Mundial de Clubes de 2022, caindo na semifinal perdendo por 3 a 2 para a equipe árabe. Com isso, o rubro-negro carioca espera o resultado entre Real Madrid e Al-Ahly para saber quem irá enfrentar na disputa pelo terceiro lugar.

A partida contra o clube da Arábia Saudita foi marcada pela expulsão do meia Gerson, que retornou recentemente da Europa para o Flamengo. Além disso, o técnico Vitor Pereira acabou muito criticado pelas substituições que realizou no confronto, tirando de campo os meio-campistas armadores Arrascaeta e Everton Ribeiro.

O jogo entre Real Madrid e Al-Ahly acontece nesta quarta-feira (08), às 16h (de Brasília), também pela semifinal do torneio. Será a estreia do clube espanhol na competição que, assim como a equipe representante da Conmebol, já começa o torneio nas semifinais. O vencedor vai às finais, enquanto o time derrotado pega o Mengo na disputa pela medalha de bronze.

Getty Images

Para assistir ao duelo do Real Madrid desta quarta, assim como a disputa pelo terceiro lugar e pela taça, estão disponíveis diversos locais para ver a transmissão: na TV Globo e no SporTV, na tv aberta e por assinatura, respectivamente, além dos streamings Globoplay, Fifa+ e canais do YouTube e Twitch do streamer Casimiro Miguel ("Caze TV" e "Casimito").