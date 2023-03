Quem o Corinthians enfrenta nas quartas de final do Campeonato Paulista?

O Timão liderou o Grupo C do Paulistão com sobra e avança para as quartas de final

O Corinthians está nas quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe comandada por Fernando Lázaro venceu Santo André por 3 a 1, no último sábado (4), na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos. Com o triunfo, o Alvinegro confirmou a liderança no Grupo C, dez pontos à frente do segundo colocado, e avançou com tranquilidade.

Agora, com os resultados consolidados da 12ª rodada do Paulista, a GOAL te mostra o próximo desafio do Timão.

Quem o Corinthians enfrenta nas quartas de final do Paulistão?

Nas quartas de final do Paulistão, o adversário do Corinthians será o Ituano. O Galo de Itu fez a lição de casa ao superar o Santos por 3 a 0, decretando a eliminação dos santistas, e ainda contou com outro resultado favorável para beliscar a segunda posição no Grupo C: a derrota do São Bento para o Red Bull Bragantino.

O duelo Corinthians x Ituano acontece na Neo Química Arena. As datas e horários da próxima fase ainda serão confirmados pela Federação Paulista de Futebol.

Os duelos do Paulistão 2023 são transmitidos pela Record, na TV aberta, pela TNT e pelo Premiere FC, na TV fechada. Além disso, os jogos contam com transmissão do serviço de streaming da HBO Max.