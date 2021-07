Quem o Brasil enfrenta nas quartas de final das Olimpíadas no futebol feminino?

Seleção brasileira está perto da classificação à próxima fase e já sabe quais são os possíveis adversários

Passadas duas rodadas da fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas de Tóquio, os confrontos das quartas de final começam a ser desenhados. E o Brasil, que está firme na luta por uma vaga na próxima fase, acompanha quem pode ser seu adversário.

Após estrear com goleada e empatar com a Holanda, a seleção brasileira feminina soma 4 pontos e está na vice-liderança do grupo F, atrás justamente das holandesas, que possuem a mesma pontuação, mas levam a melhor no critério de desempate.

Na última rodada, o Brasil enfrenta a Zâmbia (lanterna do grupo) precisando empatar para ir às quartas de final, enquanto a Holanda duela com a China.



(Foto: Koei Chibara/Getty Images)

Desta forma, a seleção brasileira feminina vislumbra dois cenários diferentes nas quartas de final, já que a chave da fase eliminatória foi definida antes da bola rolar nas olimpíadas.

Confira como estão os grupos do futebol feminino nas olimpíadas:

GRUPO E

1º Grã-Bretanha - 6 pontos

2º Canadá - 4 pontos

3º Japão - 1 ponto

4º Chile - 0 (ainda não pontuou)

GRUPO F

1º Holanda - 4 pontos

2º Brasil - 4 pontos

3º China - 1 ponto

4º Zâmbia - 1

GRUPO G

1º Suécia - 6 pontos

2º Estados Unidos- 3 pontos

3º Austrália - 3 pontos

4º Nocva Zelândia - 0 (ainda não pontuou)



Quais são os possíveis adversários do Brasil?

Caso avance na primeira posição do grupo, o Brasil terá pela frente a equipe que terminar na segunda posição do grupo G, que tem Suécia, Estados Unidos e Austrália buscando a classificação.

Já se concluir o grupo F na segunda posição, a seleção brasileira terá pela frente o segundo colocado do grupo E, que tem Grã-Bretanha, Canadá e Japão na disputa.

Fato é que, independente do adversário, o Brasil sabe que terá uma "pedreira" para encarar na próxima fase.