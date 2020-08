Quem na final PSG x Bayern, na Champions, também estava no 7 a 1 de 2014?

A final da Liga dos Campeões da Europa traz consigo uma lembrança traumática para a seleção brasileira

Com Neymar e Thiago Silva de um lado e o grupo de alemães do outro, um dos assuntos que retornou em meio a esta final de Champions League, entre PSG e Bayern de Munique, foi o histórico 7 a 1 que a seleção alemã aplicou sobre o na semifinal da de 2014. Até mesmo há quem defenda que uma eventual vitória dos franceses sobre os germânicos serviria como uma espécie de vingança sobre aquela goleada.

Mas a verdade é que, seis anos depois daquela partida, boa parte dos nomes que estiveram presentes naquela traumática tarde dentro do Mineirão não estão no Estádio da Luz, em Lisboa. Dentre quem exerceu algum tipo de influência naquele jogo em Belo Horizonte, estão apenas três jogadores. Todos eles do de Munique.

Neuer, Thomas Muller e Boateng foram titulares tanto nesta final de Liga dos Campeões da Europa quanto na semifinal do Mundial de 2014. Neuer e Boateng não tiveram muito trabalho no Mineirão, mas Thomas Muller foi decisivo no massacre ao Brasil: o primeiro dos sete tentos germânicos foi dele.

(Foto: Getty Images)

Dentre os brasileiros do , nenhum deles estava em campo no 7 a 1. Entretanto, dois dos principais nomes dos parisienses eram parte importante daquela seleção brasileira: Neymar e Thiago Silva. O primeiro, craque do time, não entrou em campo por causa de uma grave lesão sofrida nas quartas de final contra a – quando Zuñiga o atingiu com uma joelhada nas costas. Já Thiago Silva, que era o capitão daquele Brasil, estava suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos e também não entrou em campo.

Um personagem importante que poucos sabem, contudo, é o atual técnico do Bayern. Hansi Flick era o auxilia-técnico de Joachim Low naquela seleção alemã e também foi uma testemunha participante do 7 a 1.

Esta final da Liga dos Campeões 2020 também conta com outros jogadores importantes daquele Mundial de 2014, como Di María – que foi um dos jogadores mais importantes da .