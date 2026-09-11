Em 25 de agosto de 2026, causou alvoroço a notícia de que os ex-profissionais do Bayern de Munique Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer e Lucas Hernandez, junto com o grupo de investimento LEAD/ADvantage, adquiriram 90 por cento das ações do Estrela Amadora, da primeira divisão de Portugal, por cerca de 40 milhões de euros.

Diante dos nomes de peso entre os investidores, o verdadeiro protagonista desse negócio acabou passando um pouco despercebido. O novo presidente do clube e CEO do Estrela Amadora é um muniquense de apenas 35 anos, que nos últimos dez anos se desenvolveu como um dos funcionários mais importantes nos bastidores do Bayern de Munique e cuja saída, no verão, deixou no time por trás do time uma lacuna tão grande quanto a da ex-team manager e chefe de estratégia Kathleen Krüger, que agora é presidente da diretoria do Hamburgo.

O rosto jovial de Johannes Mösmang, esse é o nome do novo CEO do Estrela Amadora, certamente deve parecer familiar para muitos interessados em futebol. Sempre que o Bayern contratava um novo jogador nos últimos anos e lhe mostrava sua nova casa e local de trabalho, em algum momento Mösmang inevitavelmente também aparecia na imagem.

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O que Johannes Mösmang fazia no Bayern de Munique?

Durante muito tempo, ele foi encarregado de integração, depois chefe de apoio aos jogadores e, por fim, também trabalhou no scouting. Entre suas muitas tarefas estava buscar reforços no aeroporto, mostrar tudo a eles, ajudar com trâmites burocráticos, traduzir quando necessário e simplesmente estar ali para eles. Com alguns jogadores que depois viriam a ser reforços, Mösmang já teria mantido contato pelo Instagram antes mesmo de os responsáveis do Bayern terem feito uma abordagem oficial. O apoio ao jogador como porta de entrada. É preciso imaginar Mösmang como um bom ouvinte e um talentoso sussurrador de jogadores, que entendia muito bem como o futebol de hoje funciona.

Agora, o antigo "faz-tudo" do Bayern (Mösmang sobre Mösmang) é presidente da diretoria de um clube da primeira divisão em Portugal e também negocia transferências de jogadores com seus antigos chefes. Pois no fim de julho Lovro Zvoranek, emprestado pelo Bayern nas últimas temporadas ao Sturm Graz e ao Grasshoppers Zurique, se transferiu para Amadora por uma taxa de 1,5 milhão de euros. Mösmang e o grupo de investidores ainda não mandavam oficialmente no subúrbio de Lisboa naquele momento, a aquisição ainda não havia sido concluída, mas eles já estariam atuando pelo menos de forma consultiva desde o início de julho. Os alemães também já teriam participado da venda do zagueiro Otavio ao Eintracht Frankfurt por cinco milhões de euros.

O que Johannes Mösmang tem a ver com a lenda do Bayern Claudio Pizarro?

Que o intercâmbio com os muniquenses poderia seguir próximo foi algo que Mösmang indicou em sua apresentação em Amadora no fim de agosto. O intercâmbio com o Bayern será mantido, "como já aconteceu com a chegada de Lovro Zvonarek", disse Mösmang na ocasião.

Aliás, como os jornalistas portugueses registram satisfeitos, em bom português. Mösmang fala cinco idiomas fluentemente: além de suas línguas maternas, alemão e espanhol, também inglês, português e francês, além de um pouco de italiano. Abençoado quem tem um pai alemão e uma mãe peruana e, além disso, viveu por três anos na juventude em São Paulo, no Brasil, onde jogou futebol; nas categorias de base do São Paulo, Mösmang atuou no meio-campo central e na lateral direita, entre outros ao lado do ex-astro do Tottenham Lucas Moura. Mösmang não chegou ao profissional, mas o futebol mesmo assim virou sua profissão.

Depois de voltar à Alemanha e concluir com sucesso o ensino médio, Mösmang estudou direito em Heidelberg e, paralelamente, jogou, entre outros clubes, no FC Bammental, clube da cidade natal de Hansi Flick. Ele chegou ao Bayern por meio de um estágio, conseguido para ele pelo provavelmente peruano mais famoso de Munique na época: Claudio Pizarro, amigo próximo da família Mösmang há muitos anos. O mundo do futebol é pequeno.

Os investidores do Estrela Amadora jogavam juntos em uma liga de Kickbase

Uma das primeiras tarefas de Mösmang no Bayern de Munique foi ajudar o português Renato Sanches a se adaptar a Munique. Mösmang traduziu para Sanches, ajudou em trâmites burocráticos, jogou Playstation com ele e assim por diante. Sanches, que, coincidências existem, nasceu em Amadora, também não conseguiu se firmar no Bayern em duas tentativas e o meio-campista, antes visto como supertalento e futuro candidato à Bola de Ouro, hoje tem 29 anos e, depois de muitas idas e vindas, está sem clube desde este verão.

Mösmang, porém, fez carreira rapidamente no recordista alemão. E assim, o quarteto de peso que agora assumiu o Estrela Amadora tem naturalmente em comum o fato de todos se conhecerem do Bayern de Munique. Acima de tudo, porém, eles têm em comum a proximidade com Mösmang. Nas redes sociais, há todo tipo de foto de Mösmang com Müller, Hummels e Hernandez. Além disso, pelo menos desde a pandemia, todos eles jogam em uma liga conjunta de Kickbase. Em um podcast de 2021 que vale a pena ouvir, Mösmang conta aos criadores do aplicativo de fantasy football sobre sua trajetória e o entusiasmo por Kickbase dele, de Hummels, Müller e companhia. Agora, os amigos do Kickbase dão um passo adiante: do fantasy football para a gestão real.

Por que a Liga Portugal é tão interessante para investidores?

Mas por que Portugal? As razões são evidentes: a Liga Portugal, naturalmente sobretudo graças aos clubes mais fortes Benfica, Sporting e FC Porto, não está tão distante assim das cinco principais ligas da Europa. O nível esportivo é comparável ao da liga belga e da holandesa e certamente melhor do que o da Bundesliga austríaca. No ranking de cinco anos da Uefa, a liga ocupa atualmente o sexto lugar, atrás da Ligue 1.

Além disso, há um modelo de negócio dos clubes portugueses especialmente lucrativo para investidores, já que eles sempre se entenderam como clubes de formação e venda. As estruturas de scouting e desenvolvimento de jogadores estão em alto nível, somadas também a uma certa habilidade de negociação dos agentes portugueses. "Os dez clubes mais bem-sucedidos fora de Benfica, Porto e Sporting geraram juntos, em dez anos, mais de 700 milhões de euros de saldo positivo em transferências. Isso não é uma dica secreta, é o modelo de negócio do país", disse Felix Krüger, ex-braço direito de Max Eberl como coordenador esportivo no RB Leipzig e atualmente presidente do Sintrense, da quarta divisão portuguesa, recentemente ao Münchner Merkur.

Mösmang também explicou as vantagens da liga portuguesa. Não há "restrições para a contratação de estrangeiros de fora da UE. Isso significa: posso contratar jogadores de qualquer parte do mundo". E esse provavelmente é o plano: Amadora deve se tornar uma plataforma de lançamento para talentos de países em desenvolvimento do futebol. Neste verão, porém, chegaram primeiro jogadores da Sérvia (o novo capitão Stefan Lekovic, 22 anos, do Estrela Vermelha de Belgrado), da Espanha (Joan Jordan, 32, do Sevilla), da França (Lucas Mincarelli, 22, do Montpellier) ou da Alemanha (além do já mencionado Zvoranek, também o emprestado do Stuttgart Jeremy Arvealo e o sul-coreano Si-Woo Yang, do Fortuna Düsseldorf II).

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Quem está por trás do fundo de investimento com o qual Thomas Müller, Mats Hummels e companhia compraram o Estrela Amadora?

O início de temporada foi satisfatório: nos primeiros quatro jogos da liga, ainda não houve derrota e, com seis pontos, a equipe ocupa a nona posição. Os investidores da Alemanha também despertaram um pouco mais de interesse do público: 4.691 torcedores compareceram, em média, aos dois jogos em casa até aqui; na temporada passada, a média ainda era de 3.353. Em comparação com a Alemanha, isso naturalmente soa quase pitoresco, no Bayern às vezes mais torcedores se interessam até por treinos abertos ao público, ainda mais porque o Estadio Jose Gomes tem apenas 9.288 lugares. Mas em Portugal, pouco menos de 5.000 torcedores já bastam para o nono lugar em público. Ainda assim, Mösmang vê um potencial muito maior. Em sua apresentação, ele anunciou que se quer investir em infraestrutura. Isso inclui estádio e centro de treinamento, mas também áreas como scouting, academia de base, dados e IA.

Nesse contexto, é interessante ver em quais empresas o fundo alemão de investimentos LEAD e seu braço esportivo ADvantage, que concluiu a aquisição, também investem. O Amadora é o primeiro clube de futebol do portfólio. Até aqui, os investimentos se concentravam principalmente em empresas de tecnologia esportiva. Os financiadores por trás da LEAD, aliás, vêm do entorno da família Dassler, a família fundadora da Adidas.

Mais um motivo para não subestimar o projeto. Claro, o clube dificilmente conseguirá alcançar esportivamente Benfica, Sporting e FC Porto, os três grandes do futebol português, mas as posições logo atrás deles não estão cimentadas. Como neste momento cinco clubes portugueses podem jogar internacionalmente, há, sim, espaço para um clube de investidores com ambição.

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O que Thomas Müller e Mats Hummels vão fazer no Estrela Amadora?

Como um azarão conduzido de forma estrategicamente inteligente pode subir rapidamente foi algo que o Como 1907 provou nos últimos anos na Itália. Quando foi adquirido em 2019 com dinheiro da Indonésia por um fundo britânico, o clube jogava até mesmo na quarta divisão. Depois de três acessos e das entradas dos ex-profissionais Cesc Fabregas, hoje técnico do Como e também cobiçado por meia Europa, e Thierry Henry, o Como agora celebrou sua estreia na Champions League contra o RB Leipzig.

Isso, em comparação com o Como, parece um clube de investidores da velha escola; celebridades de Hollywood ainda não deram as caras no clube da Red Bull e o RB também não é exatamente visto como atração turística. E, enquanto o RB Leipzig foi fundado principalmente para promover um produto, o Como 1907 quer criar uma marca própria e vendê-la. Até aqui, com bastante sucesso. E naturalmente, no RB, também não são ex-estrelas mundiais do futebol que mandam, muito menos têm participação no clube.

No Amadora, Müller, Hummels, Sommer e Hernandez também devem ser envolvidos nas operações.

"Queremos expertise em todas as áreas. Yann é responsável pelos goleiros, Mats pela defesa e Thomas pelo ataque. Eles ajudam principalmente na avaliação dos jogadores e de potenciais reforços", disse Mösmang à Bayerischen Rundfunk. Os investidores devem dizer "se são a favor ou contra uma contratação. Naturalmente, eles também ajudam em questões de networking e imagem externa. Eles também participam das conversas com jogadores. Para eles, é um primeiro nível para realmente poderem se testar na gestão."

Hummels confirma isso. O investimento é um passo importante "para eu descobrir qual será o trabalho certo para mim no futebol no futuro", disse ele à Spiegel.

E também entre os torcedores, o modelo parece ser mais o Como do que Leipzig. "Não vou convencer nenhum português que seja torcedor de Sporting, Benfica ou Porto. Mas acredito que posso convencer muitas pessoas fora de Portugal a se tornarem torcedoras do Estrela", diz Mösmang.

O Estrela Amadora já ganhou algum título?

Tornar-se o segundo clube preferido dos torcedores é algo que alguns clubes vêm buscando recentemente. Porque é assim: o público ama histórias de ascensão, e isso não é novidade desde a existência das redes sociais, mas os mecanismos das redes certamente reforçaram esse fenômeno. Se um clube antes pouco conhecido de Portugal de repente passar a causar furor, essa é a esperança, novas possibilidades completamente diferentes se abririam de repente. É o fenômeno Bodö/Glimt.

Assim como com o primeiro adversário do Bayern na Champions League nesta temporada, não faz tanto tempo assim que o Amadora teve problemas financeiros. Em 2010, a equipe chegou até a ser completamente retirada das competições e, após uma fusão com um clube da terceira divisão em 2020, o clube voltou a receber o antigo nome. Por isso, o clube ainda não conquistou nenhum título oficial. E até mesmo o clube predecessor com o mesmo nome tem em seu palmarés apenas uma conquista da Copa de Portugal em 1989/990. Muito espaço para crescer.