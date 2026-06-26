Quem lidera a disputa pela liderança? Deschamps fica de fora da partida decisiva entre França e Noruega

No maior desafio de sua carreira, Didier Deschamps se vê dividido entre dois compromissos: a despedida de sua mãe e a condução da seleção francesa na disputa pela liderança do Grupo A da Copa do Mundo.

Enquanto Jay Stéphane, assistente técnico dos Bleus, assume temporariamente o comando, a pergunta permanece no ar: até que ponto Deschamps controlará o rumo da partida nos bastidores?

Jay Stéphane assumiu a tarefa de falar na coletiva de imprensa prévia ao jogo contra a Noruega em nome de Deschamps, depois que o técnico da França deixou os Estados Unidos às pressas ao receber a notícia do falecimento de sua mãe, Ginette, aos 89 anos, após a vitória sobre o Iraque na terça-feira.

Deschamps estará ausente do confronto decisivo contra a Noruega, que definirá a liderança do Grupo 1 e o caminho para a fase de 32. Na sua ausência, seu experiente assistente, Jay Stefan, assumirá a condução da equipe e transmitirá as instruções.

Contato mantido até o dia do funeral

Apesar do luto, a comunicação entre Deschamps e sua comissão técnica não foi interrompida. Stefan disse, visivelmente emocionado, na coletiva: “Meus pensamentos estão com Didier e sua família. Conversamos muito, inclusive há poucos minutos, e isso vai continuar até a partida, embora amanhã seja o dia do funeral... Vou fazer o possível para tornar essa situação o mais normal possível”.

Deschamps deve retornar aos Estados Unidos “na noite de sexta-feira para a madrugada de sábado”, poucas horas após se despedir de sua mãe.

Deschamps insiste em terminar a primeira fase na liderança. Stéphane explicou: “Didier quer o primeiro lugar, assim como o resto da equipe, porque a situação logística é completamente diferente”. Ficar em segundo lugar significa um tempo de viagem mais longo e condições mais difíceis em termos de calendário e temperatura.