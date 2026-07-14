Quem lidera a arbitragem egípcia?.. A Federação Egípcia de Futebol destitui a comissão de Oscar Ruiz

Fechou-se o cortina sobre uma nova etapa no sistema de arbitragem egípcio, depois que a Federação Egípcia de Futebol anunciou oficialmente o fim do mandato da Comissão de Árbitros, presidida pelo colombiano Óscar Ruiz, como preparação para a reformulação da comissão antes do início da nova temporada — uma medida que abre caminho para mudanças esperadas dentro de uma das comissões mais polêmicas dos últimos tempos.

A Federação Egípcia de Futebol anunciou oficialmente a saída da Comissão de Árbitros, presidida por Oscar Ruiz, juntamente com a Comissão Técnica a ela vinculada, agradecendo a todos os seus membros pelos esforços envidados durante a última temporada.

A Federação esclareceu, em comunicado oficial, que a Diretoria de Árbitros assumirá temporariamente a gestão dos trabalhos da Comissão de Árbitros, até que a Comissão seja oficialmente reestruturada durante a próxima reunião do Conselho de Administração da Federação, marcada para antes do final do mês de julho corrente.



A antiga Comissão de Árbitros era composta por Oscar Ruiz, como presidente, e pelos membros Wajih Ahmed, Jihad Grisha, Hayam Baraka e Sayed Murad, enquanto a Comissão Técnica era formada por Fahim Omar, Mohamed Al-Hanafi e Mohamed Youssef.

Azab Hajjaj, chefe da Administração de Árbitros, assumirá a responsabilidade pela condução dos trabalhos da comissão durante a fase de transição, até que a nova composição seja anunciada.

Oscar Ruiz assumiu a presidência da Comissão de Árbitros em fevereiro do ano passado, após ter sido indicado pelo italiano Pierluigi Collina-Posca a Hani Abu Rida, presidente da Federação Egípcia de Futebol, para ocupar o cargo.

Relatos indicam que, desta vez, a Federação tende a nomear um presidente egípcio para a Comissão de Árbitros, em vez de recorrer a um especialista estrangeiro, já que a lista dos principais candidatos inclui Samir Osman, Yasser Abdel Raouf e Essam Abdel Fattah, aguardando-se a decisão final nos próximos dias.