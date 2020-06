Quem foi Moacir Barbosa, ex-jogador que pode dar nome ao novo CT do Vasco?

Goleiro da Copa do Mundo de 1950 fez história com a camisa vascaína; foram 14 títulos pelo cruzmaltino

Com o novo Centro de Treinamentos perto de ser inaugurado, a torcida do está se mobilizando nas redes sociais para escolher o nome do local. E um "candidato" ganhou muita força nesta quarta-feira, 23, no Twitter: Moacir Barbosa.

O jogador é um dos mais vitoriosos da história do clube: foram 14 títulos entre 1945 e 1955 e entre 1958 e 1960. Os mais relevantes são seis Campeonatos Cariocas e o Campeonato Sul-Americano de Campeões, em 1948.

Quem é Moacir Barbosa?

Moacir Barbosa Nascimento era mais conhecido apenas por Barbosa. Nascido em Campinas, começou sua carreira como goleiro no Comercial da Capital, de . Porém, foi no que o goleiro fez história.

Segundo o site oficial do clube cruzmaltino, foram mais de 400 jogos com a camisa do Vasco. O momento mais importante de Barbosa no time foi durante a conquista do Campeonato Sul-Americano de Campeões.

Na decisão do campeonato contra o (ARG), o goleiro teve grande atuação e chegou até a defender um pênalti, garantindo o empate por 0 a 0 no placar, que deu o título ao Vasco.

Porém, dois anos depois dessa conquista o goleiro ficou marcado negativamente no cenário nacional. Barbosa foi o goleiro da seleção brasileira na de 1950 e foi apontado por muitos como o responsável pela derrota do na final do Mundial, jogo que ficou conhecido como Maracanaço.

Quando o goleiro retornou ao Vasco para a sua segunda passagem, foi ovacionado pelos torcedores do clube. Barbosa se aposentou em 1962 e faleceu em 7 de abril de 2000, aos 79 anos.

O CT do Vasco vai se chamar Moacir Barbosa?

Oficialmente, o novo CT vascaíno ainda não tem nome. A ideia de batizar o centro de treinamentos, localizado na Barra da Tijuca, com o nome do histórico goleiro surgiu nas redes sociais. Diversos torcedores querem que está homenagem seja feita.

Confira alguns pedidos dos vascaínos, que subiram a hashtag #CTMoacirBarbosa para os assuntos mais comentados do país.

