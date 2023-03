Quem foi Just Fontaine, maior artilheiro de uma edição de Copa do Mundo

Ex-atleta fez parte da seleção francesa nos anos 50, além de ter atuado no Reims e no Nice, da França

Morreu nesta quarta-feira, primeiro de março, um dos personagens mais históricos para as Copas do Mundo e seleção francesa: Just Fontaine, ex-atacante de Nice e Reims, faleceu aos 89 anos. O jogador da década de 50 era um artilheiro nato e marcou presença por clubes e pela equipe nacional da França.

Os Bleus acabaram vencendo sua primeira Copa do Mundo apenas em 1998, mas foram 40 anos antes que Fontaine anotou um recorde na história, ainda a ser batido. Na edição do torneio de 1958, marcou 13 gols pela seleção francesa, jamais alcançado até então por nenhum outro jogador.

Vale destacar que, o jogador que chegou mais perto de bater a quantidade de gols de Fontaine em apenas uma edição foi Gerd Muller, da Alemanha de 70, com dez tentos. Os 13 marcados pelo francês o colocam, além disso, na seleta lista de maiores goleadores em Mundiais, atrás apenas do próprio alemão, com 14, Ronaldo Fenômeno, 15, e Miroslav Klose, 16. Lionel Messi atingiu o 13° na última Copa do Mundo, no Qatar, empatando com o histórico atleta dos Bleus.

Por clubes, o francês não deixou de marcar presença. Fontaine começou sua carreira no Union Sportive Marrocaine, do Marrocos, país que pertencia à França na época, onde também nasceu o atleta. Pouco tempo depois, devido às boas atuações, foi contratado pelo Nice e, três anos depois, pelo Reims. Segundo o portal especializado oGol, o francês anotou 52 gols em 83 partidas por Le Gym e 145 tentos em 152 jogos pelo Rouge et Blanc.