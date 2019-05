Quem fica com a 'vaga extra' de Liverpool e Tottenham na próxima Champions League?

Já classificados pela Premier League, a vaga que sobrou para a próxima fase de grupos do torneio tem dono!

e se enfrentam pela final da neste sábado (1) e, graças ao coeficiente de classificação da Uefa, ambos os times já estão classificados (mesmo quem perder a final) para a próxima fase de grupos da temporada 2018/19.

As duas equipes da Premier League conseguiram suas respectivas vagas graças à classificação final na tabela do Campeonato Inglês, e a vaga que sobra para o futuro campeão da Champions foi dada ao , da Áustria.

O sistema de coeficientes utilizado pela UEFA explica, por exemplo, porque a vaga na próxima Champions não foi passada a outro time inglês a partir do título do na , na última semana. Uma situação bem diferente do que ocorre com a Conmebol e suas competições sul-americanas.

O título do Chelsea pela Europa League, por exemplo, não classificou o para a próxima fase de grupos, e sim o Lyon, da França. Apesar de os Gunners terem sido os vice-campeões do torneio, eles não entram no cálculo pois não ficaram entre as primeiras posições da Premier League que garantem a classificação.