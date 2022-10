Quem era Gian Piero Ventrone, o "fuzileiro" da preparação física do Tottenham morto aos 62 anos?

Profissional tem carinho de jogadores como Son e Zidane, que são gratos pelo trabalho intenso durante os treinamentos feitos por ele

Após anos de trabalho com o técnico Antonio Conte, na Juventus e no Tottenham, o preparador físico Gian Piero Ventrone se despediu deste plano nesta quinta-feira (06), falecido aos 62 anos. O profissional era conhecido como "marinheiro" ou "fuzileiro", já que seus treinos de resistência chegavam a níveis militares de exigência física.

Apesar de não ter confirmações claras do motivo da morte, Ventrone tinha leucemia e a tratava há alguns meses. Equipes pelas quais passou prestaram homenagens, além de brasileiros como Paulinho e Richarlison, que viveram momentos com o preparador físico durante suas passagens pelo Tottenham.

Ao longo do seu trabalho pela Velha Senhora, Ventrone recebeu o apelido de "fuzileiro" devido aos intensos treinos que aplicava aos jogadores, que ficavam extremamente exaustos nos finais de cada sessão. Um dos pilares da equipe técnica de Antonio Conte, o preparador físico aprendeu sobre os pesados exercícios com seu pai, Francescantonio, ex-marechal, e por experiência própria, quando fez parte do Batalhão de San Marco.

E mesmo com a alta intensidade dos treinamentos, que iam de músicas ao longo das sessões e até sinos de desistência, os atletas tinham grande carinho por Ventrone. Son e Kane, atacantes do Tottenham, por exemplo, caem devido ao cansaço durante um treino de pré-temporada, enquanto o coreano abraça o preparador em outro momento, quando marcou três gols em um mesmo jogo.

O astro francês, Zinedine Zidane, foi treinado por Ventrone na época da Juventus. Quando chegou à equipe, em 1996, foi avisado pelo companheiro Didier Deschamps que o preparador físico "pegava pesado" nos treinamentos, e Zidane só foi perceber "quando quase vomitava após as sessões", como relatou. Porém, o mesmo atleta agradeceu ao profissional após a conquista de tantos títulos, já que havia se tornado um homem mais forte fisicamente para, desse modo, mostrar ainda mais seu talento.

Mesmo com alta intensidade dos treinamentos, os jogadores que conseguiram seguir os processos colheram ótimos frutos, assim como Son e Zidane, por exemplo. Ventrone deixa um grande legado para o futebol, que acaba perdendo um "fuzileiro" histórico.