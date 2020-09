Quem é Zine, sensação angolana que entrou na mira do Grêmio?

Grêmio negocia com jovem promessa que teve destaque no mundial sub-17 com a seleção de Angola; conheça mais sobre o centroavante

O segue no mercado em busca de um nome para reforçar o setor ofensivo. Depois de sonhar com a contratação de Edinson Cavani, o Tricolor gaúcho mira agora o centroavante Zine, promessa de apenas 18 anos do futebol angolano.

Segundo informações do GE, o Grêmio já havia feito uma sondagem pelo jogador em março deste ano. Contudo, as negociações travaram por conta da parada do futebol em virtude da pandemia.

Neste meio tempo, o atacante subiu ao time principal do 1º de agosto, da Angola, e assinou contrato profissional com o clube por quatro anos, com multa rescisória de aproximadamente US$ 5 milhões (R$ 28 milhões).

Agora, as tratativas foram retomadas após novo contato do Grêmio, que inicialmente ofereceu ao jogador um vínculo entre dois e três anos e a quantia de US$ 100 mil (R5 558 mil) por 70% de seus direitos econômicos.

A proposta inicial foi rechaçada pelo 1º de Agosto, mas o clube ainda está disposto a negociar sua promessa por um acordo mais vantajoso financeiramente.

Ainda de acordo com o GE, Zine e sua família gostam da ideia de uma transferência ao . Além da maior visibilidade, o idioma seria um grande facilitador em sua adaptação ao novo país.

Mas quem é Zine?

Ambrosini Antonio Cabaça Salvador, também conhecido como Zine, é um centroavante angolano de apenas 18 anos revelado pelas categorias do 1º de Agosto, clube da primeira divisão de Angola.

O atacante, forte fisicamente, com bom jogo aéreo, velocidade e belos remates de longa distância, se destacou no , disputado no final de 2019. A seleção de Angola caiu no grupo A, junto com Brasil, campeão do torneio, Canadá e Nova Zelândia.

Durante a primeira fase, Zine marcou dois dos quatro gols de sua seleção para ajudar a equipe a chegar às oitavas de final do torneio. Após a classificação, Angola foi eliminada pela seleção da , por 1 a 0.

Com a bela participação no Mundial, Zine foi promovido ao time principal do 1º de Agosto e chamou a atenção do Grêmio, que busca reforçar seu sistema ofensivo. Caso o jovem angolano seja de fato contratado, a diretoria do Tricolor pretende integrá-lo à equipe sub-20 antes de promovê-lo aos profissionais.