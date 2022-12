Quem é Youssef En-Nesyri, atacante artilheiro de Marrocos na Copa do Mundo 2022

Artilheiro da seleção marroquina na Copa do Mundo, atacante é titular do Sevilla, no Campeonato Espanhol

Surpresa na Copa do Mundo, Marrocos se classificou ao mata-mata em primeiro lugar em um grupo com Bélgica e Croácia, além de ter eliminado a Espanha nas oitavas de final. Com uma campanha de destaque no Mundial, o nome do atacante Youssef En-Nesyri tem despertado interesse dos torcedores.

Formado nas categorias de base do Mohammed VI Football Academy, de Marrocos, En-Nesyri se transferiu muito cedo para o Málaga, da Espanha. Em um primeiro momento, o atacante atuou na equipe B, onde marcou 16 gols em 29 partidas na temporada 2016/17.

Depois do destaque no time B, o marroquino foi integrado no time principal do Málaga para a pré-temporada europeia, onde também se destacou. Rapidamente, o jogador concordou em aplicar sua renovação contratual com equipe, estreando profissionalmente em La Liga no dia 26 de agosto de 2016, entrando no lugar de Keko no empate por 2 a 2 contra o Espanyol.

O atacante marcou seu primeiro gol pela equipe em 21 de setembro de 2016, contra o Eibar, tendo marcado quatro gols ao fim do campeonato. Porém, Málaga acabou sendo rebaixado.

Depois do rebaixamento do Málaga, o atacante acertou um acordo de cinco anos com o Leganés na primeira divisão espanhola. Pela equipe, o jogador marcou 13 gols em 49 partidas.

Durante a janela de inverno de 2022, o Sevilla acertou a contratação do atacante por 20 milhões de euros, com um acordo de cinco anos e maio, para substituir Mu'nas Dabbur e Javier "Chicharito" Hernández, que havia sido vendidos pela equipe espanhola.

Pouco menos de cinco meses depois, En-Nesyri estava com a equipe comemorando o título da Liga Europa após a equipe a Inter de Milão na final. Pela equipe, novamente comandado por Jorge Sampaoli, o jogador soma mais de 100 partidas e 37 gols marcados.

Na seleção, o atacante já via defendido as cores de Marrocos na categoria sub-20 e foi convocado em 26 de agosto de 2016 para a equipe principal. Além dos amistosos, En-Nesyri atuou na Copa da África, Eliminatória da Copa e, agora na Copa do Mundo. Na competição, o atacante marcou gols contra Canadá, na fase de grupos, e Portugal, nas quartas, além 15 gols.