Quem é Yeison Guzman, possível reforço do Vasco?

O meia está no Envigado e pode chegar a São Januário por empréstimo; veja detalhes sobre a negociação e estilo de jogo do atleta

O Vasco da Gama continua em busca de reforços: após acertar com Leo Gil e Léo Matos, o time carioca parece estar próximo de acertar a contratação por empréstimo do meia colombiano Yeison Guzman, do Envigado, de apenas 22 anos. Segundo o GE, o atleta já teria aceitado a proposta da equipe e apenas detalhes separariam o jovem de São Januário.

O realizou uma proposta de empréstimo pelo meia Yeison Guzmán. Da parte do jogador, a proposta foi aceita. Ele tem 22 anos e joga pelo Envigado, da , que está com a oferta nas mãos. E o aceite do clube é o que falta para o negócio ser concluído. (+) — Lucas Pedrosa (@pedrosa) November 3, 2020

Típico camisa 10 do futebol sul-americano, atua como meia armador, com boa chegada a área e criatividade para criar situações de perigo. É titular do Envigado desde 2018, quando tinha apenas 20 anos, e vira e mexe aparece como opção interessante e barata para times que procurem um jogador da posição no mercado do continente.

No começo do ano, inclusive, teve seu nome especulado no Vasco e foi pedido de muitos torcedores, mas o negócio acabou não acontecendo. Agora, entretanto, pode chegar para ficar até o fim de 2021.

Confira mais detalhes sobre Yeison Guzman, possível novo reforço do clube carioca!

"Linhagem" de sucesso no Envigado já teve James Rodríguez e Quintero

Alguns torcedores podem até julgar o jovem pelo seu atual time: o Envigado, da Colômbia, não é uma equipe de renome e não faz tanto barulho dentro de campo, principalmente em competições continentais. Yeison, entretanto, é produto de uma "linhagem" de grandes meias criado na base conhecida como "La Cantera de Héroes".

O futebol do jovem se assemelha muito a outros dois meias colombianos que deram os seus primeiros passos no futebol pelo Envigado: James Rodríguez e Juan Quintero, destaques da seleção do país e que já decidiram torneios continentais - seja James no ou Quintero no .

A comparação não é nossa: desde a base, o colombiano vem sendo associado ao ídolo, tanto pelo estilo de jogo, quanto pela semelhança física e origem similar.

Não é dos mais altos e não se destaca pela força física: Yeison Guzman brilha, acima de tudo, pela técnica apurada. Tem excelente controle de bola, é criativo, possui o drible como virtude e chega bem na área para finalizar. Neste ano, se tornou ainda mais consistente e já tem seis gols e quatro assistências em 17 partidas pelo clube colombiano.

Yeison Guzmán (22) chegou ao seu quinto gol pelo Envigado na temporada.



Seus números até aqui:



• 13 partidas disputadas

• 5 gols marcados

• 3 assistências dadas

• 1.4 passes decisivos por partida



Faz hora extra na Colômbia. pic.twitter.com/DqFhqqcgWS — Players For The Future (@P4TFuture) October 10, 2020

Articulador nato, consegue chamar a responsabilidade no Envigado - algo a se esperar de um jogador tão talentoso -, e é considerado a principal joia do clube no momento, acostumado a revelar muitos jogadores. Intenso dentro de campo, pode até se assemelhar a Martín Benítez justamente pela capacidade de tirar "coelhos da cartola", ainda que seja mais jovem e rápido que o atual meia do Vasco.

Falando em estreias de campeonatos, na volta do colombiano, o excelente Yeison Guzmán doutrinou o Millonarios em Bogotá ao liderar a vitória do Envigado por 2x1. Esse é um dos jogadores que eu mais acompanho nos últimos anos. Só 21 anos e tem uma capacidade enorme de criação. — Caio Nascimento (@caiocnascimento) July 15, 2019

Canhoto, pode fazer dupla com o argentino ou até jogar um pouco mais recuado, caso realmente chegue. É claro: sendo um jogador jovem, é sempre preciso ter calma com a adaptação a um país - e futebol - diferente e com as expectativas altas já depositadas sobre sua possível chegada. Ainda assim, é um nome que anima a torcida do clube carioca, esperando por reforços para sair da situação complicada de momento no Brasileirão, além da disputa na Copa Sul-Americana.