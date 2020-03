Quem é Wendel, brasileiro do Sporting que bombou por 'mostrar demais' em Portugal?

O ex-jogador do Fluminense e da seleção olímpica já viveu uma carreira e tanto em poucos anos na Europa

Revelação do , o meio-campista Wendel está conhecido no , clube que defende atualmente, por deixar tudo em campo (ou até demais). Com passagens pela seleção olímpica, o brasileiro, em poucos anos fora do país, já pode dizer que teve uma carreira cheio de altos e baixos no Velho Continente.

Titular contra o Aves neste último domingo, Wendel, no meio da partida, teve o seu calção puxado por um jogador do rival e acabou revelando, em rede nacional, suas partes íntimas.

A cena viralizou e até o Sporting publicou uma mensagem ironizando a situação, com um anúncio de venda de cuecas contendo um trocadilho com o nome do jogador.

Mas, para quem não lembra da passagem de Wendel no Fluminense, ou não acompanhou sua trajetória na Europa, preparamos uma matéria contando sobre a carreira do brasileiro. Confira!

Fez parte de geração de ouro no e viveu altos e baixos no Sporting

No Fluminense, Wendel viveu grandes momentos: sempre apontado como uma joia de Xerém, foi alçado aos profissionais por Abel Braga e jogou junto de outras grandes promessas como Gustavo Scarpa, Richarlison, Ibañez, Douglas e Léo Pelé. Na base, ainda atuou com Pedro e Marlon.

Depois de começar muito bem, ganhou o prêmio de revelação do de 2017 e, utilizando a camisa 37, conseguiu um rápido status de titular com apenas 19 anos.

Não terminou o ano em alta, mas, com o Fluminense em crise financeira, foi vendido por 7 milhões e meio de euros em janeiro de 2018 para o Sporting, de , onde está até hoje.

Em apenas dois anos, já passou por poucas e boas no Sporting: recém-chegado, foi treinado por Jorge Jesus e sofreu com a violência da torcida do clube, que invadiu o CT para tentar agredir os jogadores. Assim, voltou a ser especulado no , por empréstimo, no , já que fez apenas quatro partidas naquele fim de temporada.

No ano seguinte, ganhou a posição e virou titular do Sporting, mas ainda convive com problemas de indisciplina: tanto em 2018 como em 2019, foi rebaixado ao time sub-23 por não cumprir o horário de recolhimento do clube.

Na virada do ano, foi especulado no , por pedido de Jesus, mas acabou ficando. Agora, titular de novo, passou esta situação, digamos, inusitada e viralizou nas redes.