Quem é Wan-Bissaka, que custou R$ 260 milhões ao Manchester United

Red Devils pagaram 50 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões na cotação atual) para tirar o lateral direito de 21 anos do Crystal Palace

O completou o acordo com o lateral direito Aaron Wan-Bissaka ao comprá-lo por 50 milhões de libras (R$ 260 milhões) do .

O jogador da seleção inglesa sub-21 foi submetido a exames médicos e assinou o novo contrato com os Red Devils depois de disputar a Sub-21 na .

E agora o clube anunciou que o jovem atletas está contratado. Ele é a segunda contratação do mercado da bola no Old Trafford. Antes disso, a diretoria já havia fechado com Daniel James, que estava no .

United e Palace vinham negociando por um bom tempo os detalhes de uma transferência, com uma cláusula do contrato de venda de Wilfried Zaha, do Old Trafford para o Selhurst Park, em 2015, sendo uma conexão entre as partes. Isso fez com que o Palace reduzisse a pedida em 25%, liberando Wan-Bissaka para ir.

Os dois clubes, finalmente, chegaram a um consenso pela compra do jogador por 50 milhões de libras. Mas quem é Wan-Bissaka, desconhecido para grante parte dos fãs de futebol?

"Aaron é um dos melhores defensores da Premier League. Ele tem a forma de trabalhar, o talento e a mentalidade certos para jogar pelo Manchester United. Sua forma é exatamente o tipo de jogador que nós estamos procurando para trazer e reforçar o nosso plantel para nos ajudar a melhorar e ir mais adiante", comentou Ole Gunnar Solskjaer.

"Aaron é novo, um jogador com vontade de vencer e que quer aprender muito. É importante na idade dele. Estou feliz que ele assinou conosco e com seu desenvolvimento até o momento", acrescentou.

O jogador também falou sobre o acordo com o Manchester United: "É um sentimento inacreditável e uma honra vir para o Manchester United. É algo que eu sei que apenas um pequeno número de jogadores tem o privilégio de dizer. Eu não posso esperar para começar os trabalhos, conhecer os colegas de elenco. Eu terei um pouco de descanso depois da Eurocopa Sub-21, mas eu estou olhando para frente, porque quero começar a treinar com o treinador e meus companheiros de time na pré-temporada", comentou.