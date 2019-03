Quem é Tadic, o sérvio que detonou o Real e ganhou uma rara nota 10

Atacante sérvio recebeu a nota do L'Equipe depois de sua performance perfeita na Champions League

O Real Madrid certamente teve pesadelos ao fechar os olhos e relembrar a trágica noite vivida no Santiago Bernabéu na última terça-feira (5). Com grande atuação de Dusan Tadic, os merengues deram adeus a Champions League após a derrota por 4 a 1 para o Ajax nas oitavas de final.

Com duas assistências e um gol, o grande nome do jogo foi Dusan Tadic. O atacante sérvio se juntou a Neymar na lista dos raros jogadores que receberam uma nota 10 do jornal L'Equipe.

Atravessando uma grande fase na temporada, Tadic marcou 26 gols em 40 jogos disputados, sendo seis deles só na Champions League.



Foto: Getty Images

A CARREIRA DE TADIC

Camisa 10 da Sérvia na Copa do Mundo de 2018, o jogador iniciou a sua trajetória na base do Vojvodina-SER, onde se profissionalizou e se destacou. Em 2010, foi para o Groningen-HOL e ficou por duas temporadas até assinar com o Twente-HOL antes ir ao Southampton-ING, em 2014.

Após quatro anos na Premier League, Tadic resolveu retornar para a Holanda no meio de 2018 após uma fase ruim e assinou com o Ajax por 10 milhões de libras. Lá, ele reencontrou o seu bom futebol apesar da grande desconfiança.

Com 30 anos, seu valor de mercado subiu para 18 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões), de acordo com o site Transfermarkt. Seu vínculo com o Ajax vai até 2022.