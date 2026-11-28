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O Paderborn atropelou na rodada da Bundesliga e encheu a rede do Schalke 04: venceu por 8 a 1. O recém-promovido confirmou seu grande início de temporada e subiu para a nona posição, enquanto deixou o time de Gelsenkirchen na antepenúltima posição, cada vez mais em crise e mais ameaçado por outro rebaixamento.

Quem brilhou pelo time da casa, capaz de marcar em uma tarde tantos gols quanto havia feito até então no campeonato (8), foi um jogador de origem italiana. Seu local de nascimento é Pforzheim, na Alemanha, mas o nome e o sobrenome revelam suas evidentes raízes italianas. Estamos falando de Stefano Marino, autor de três gols contra Lorius Karius, goleiro do Schalke, e protagonista de uma tarde que vai lembrar por muito tempo.

Mas atenção: sua atuação pode não ser apenas uma exibição isolada e sim a primeira afirmação de uma carreira ainda por construir e viver, que pode trazer outras surpresas. Nascido em 2004, com 22 anos e dupla cidadania italiana e alemã, Marino, em seu primeiro ano entre os profissionais na Alemanha, já marcou 6 gols em 13 jogos entre Bundesliga e copa, e já foi convocado para as seleções de base. Infelizmente para a Itália, porém, até agora só as seleções alemãs o notaram. Em setembro de 2023, veio também a primeira convocação para a seleção sub-20 da Alemanha. Um novo caso Tresoldi à vista?

Com 1,86 m de altura, força física e ótimo faro de gol, Marino começou no Karlsruher e depois foi ganhar experiência por empréstimo no Astoria Walldorf, onde marcou 8 gols. O Hannover apostou nele, mas só o escalou em seu segundo time, antes da chegada do Paderborn, que costuma acertar na descoberta de jovens talentos.

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Primeiro, uma passagem pelo Paderborn; depois, o passo seguinte na Zweite Bundesliga, onde, na temporada passada, foi fundamental para o acesso à primeira divisão, com 7 gols. Agora, com mais espaços e em um nível ainda mais alto, Stefano surpreende a todos. Contratado por apenas 150 mil euros, seu valor já disparou e deve subir ainda mais depois desses três gols, marcados, aliás, contra um goleiro que também disputou uma final de Champions League.

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Centroavante clássico, Marino ainda tem muito a desenvolver. Seu jogo é bastante potente, com ótima capacidade de atacar os espaços vindo de trás, explorar linhas defensivas altas e obrigar a defesa adversária a recuar. É rápido para atacar os espaços e se movimenta bem na área.

Ele certamente pode e precisa melhorar tecnicamente, na proteção da bola e na qualidade do primeiro domínio. A base, porém, é ótima. Diante também das dificuldades do time de Klopp na posição, quem sabe Marino não receba já nos próximos meses uma convocação para a seleção principal da Alemanha.