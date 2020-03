Quem é Sidnei, brasileiro do Real Bétis que fez gol no Real Madrid?

Zagueiro de 30 anos marcou diante do clube merengue, no último domingo (08), e deu um passo importante para se firmar como titular do clube de Sevilla

Neste domingo (08), o entrou em campo para defender a liderança do Campeonato Espanhol, visto que o Barcelona havia ganhado sua partida um dia antes, assumindo provisoriamente a liderança da competição. Porém, os merengues não contavam com a derrota para o Real Bétis.

Os gols do alviverde foram marcados por Cristian Tello, ex- , e pelo brasileiro Sidnei. Em sua segunda temporada pelo clube espanhol, o zagueiro de 30 anos deu um passo importante para se firmar de vez na equipe, após lesão sofrida em novembro que tirou a vaga do jogador entre os titulares da equipe.

, e La Coruña até chegar ao Betis

Revelado pelo Internacional, Sidnei teve passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, mas não chegou a ser titular absoluto da equipe gaúcha. Apesar disso, teve seus bons momentos pelo , sendo titular na final da e em partidas do Campeonato Brasileiro de 2007 e 2008.

No mesmo ano foi negociado com o Benfica, mas também não se firmou no clube. Então, após alguns empréstimos, foi comprado pelo Deportivo La Coruña, em 2015. Em quatro temporadas pelo clube espanhol, Sidnei acumulou 87 jogos e chegou a atuar ao lado de Fede Valverde, hoje destaque do Real Madrid, vítima recente de Sidnei. Após a boa sequência, o jogador chamou a atenção do Real Betis, que o contratou em 2018.

O brasileiro então atuou em 34 partidas na temporada 2018/19, tendo algumas boas atuações pelo clube de , com Quique Setién, hoje treinador do Barcelona, como seu comandante. Porém, em novembro de 2019, Sidnei sentiu uma lesão na perna direita e ficou fora dos gramados por um mês. A ausência fez com que ele perdesse espaço na equipe.

O zagueiro só ganhou uma nova oportunidade no fim de fevereiro deste ano, em partida contra o . Apesar da derrota de seu clube, Sidnei aproveitou a oportunidade com uma partida segura, o que o fez ser titular na vitória contra o Real Madrid, no último domingo (08). O gol do zagueiro contra os merengues foi importantíssimo para o resultado e certamente dará alguns pontos extras para que o brasileiro se mantenha como titular da equipe.