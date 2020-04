Quem é Rodrigo Riquelme, jovem do Atlético e desejado por grandes da Europa?

Jovem promessa do Atlético de Madrid tem nome de craque e já desperta interesse em clubes como Real Madrid, Ajax, Valencia, Betis e Celtic

Rodrigo Riquelme, ou Roro, como é chamado, é uma das maiores promessas da base do . Xará de um dos maiores ídolos da história do , o jovem de 20 anos já desperta interesse em diversos gigantes europeus, como e , da , e os espanhóis , Betis e .

O contrato do jovem com o Atlético termina em poucos meses, ao fim da temporada 2019/20, e a renovação ainda não foi acertada pelas partes, o que gera muita preocupação nos colchoneros. Recentemente, o jovem enfrentou a equipe juvenil do Celtics e encantou, fazendo com que o clube escocês seja mais um na longa lista dos interessados no espanhol.

Essa é a primeira temporada do jogador no time B do Atlético, mas desde o início do ano passado ele vem treinando com a equipe principal de Diego Simeone, tendo feito sua estreia na terceira rodada de , quando jogou por 12 minutos.

Na pré-temporada do clube, ele foi um dos grandes destaques, dando uma assistência para Llorente e tendo grande destaque no jogo contra a , mostrando muita atitude e personalidade, além de qualidade com a bola, claro.

“Ele sempre disse que chegou até aqui jogando dessa forma, e que não vai mudar sua características”, disse João Manuel Riquelme, pai do garoto, à Onda Madrid.

Rodrigo chegou ao Atlético de Madrid com apenas 10 anos de idade, e desde então vem trilhando um belo caminho até chegar a equipe principal de Simeone. E como a lista de clubes interessados não para de aumentar, a renovação com a promessa é a grande prioridade em Wanda Metropolitano.

Na temporada atual, Riquelme soma cinco gols em 21 partidas com o time B dos colchoneros, além de dois tentos em sete aparições com a equipe juvenil em UEFA Youth League, a Liga dos Campeões dos jovens.

As boas atuações renderam comparações com Antoine Griezmann, ídolo recente do clube, e a tendência é que mais clubes fiquem de olho no jogador, o que pode dificultar ainda mais as conversas por uma renovação. Então, se o Atlético deseja realmente garantir a permanência de sua jóia, deve correr contra o tempo.