Quem é Rodrigo, brasileiro naturalizado espanhol na mira do Atlético de Madrid

Ángel Correa pode entrar em negociação por atacante pouco conhecido no Brasil; Atlético ainda busca atacante para repor a saída de Griezmann

Enfrentando dificuldades para fechar com James Rodríguez, o definiu como novo algo um brasileiro: Rodrigo Moreno. O atacante naturalizado espanhol tem 28 anos e atualmente é jogador do Valência.

A negociação se apresenta aos colchoneros mais viável do que trazer o meia colombiano, já que o não quer reforçar um de seus maiores rivais. Com a saída de Antoine Griezmann para o , o técnico do Atleti Diego Simeone ainda quer um jogador para o ataque de seu time, e Rodrigo é uma ótima opção.

A diretoria madrilena pretende fazer uma proposta entre 30 e 35 milhões de euros e incluir o argentino Ángel Correa para convencer o a abrir mão de um dos seus principais jogadores. Correa agrada ao Valencia e quase esteve perto de sair para o , mas o clube italiano não chegou a um acordo com os espanhóis.

Quem é Rodrigo Moreno?

Rodrigo é filho de Adalberto, ex-lateral do . Nascido no Rio de Janeiro, nunca atuou profissionalmente por clubes brasileiros. Ainda na base, foi para a Europa e teve passagens por clubes como e Real Madrid. Foi pelo Real Madrid C que fez sua estreia profissional, mas nunca chegou a atuar na principal equipe merengue.

Em 2010, ele chegou ao , mas logo foi emprestado ao , , onde fez apenas 1 gol em 21 jogos. De volta ao clube português, a carreira do atacante deslanchou. Foram 45 gols em 119 jogos. O Valencia o contratou em 2014 e, até agora, ele tem 52 gols (15 deles na última temporada) em 186 partidas.

O atacante disputou a de 2018, na , pela seleção espanhola.