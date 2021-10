Quem é Riquelme, jovem lateral que vem se destacando pelo Vasco?

Jovem de 19 anos possui belas jogadas e ótimas atuações até o momento; contra o Coritiba, foi um dos grandes destaques da partida

Revelação da base vascaína, Riquelme, de apenas 19 anos, vem sendo grande destaque do clube Cruzmaltino nos jogos, tendo entrado como titular nos últimos dois, contra Coritiba e Sampaio Corrêa.

Nascido em 28 de agosto de 2002, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, o lateral-esquerdo vem ajudando o elenco do Vasco a chegar ao G4, para subir novamente à Série A.

Aos 16, foi incorporado ao elenco profissional pela primeira vez. Com Lisca, neste ano, não teve oportunidades. Na chegada de Diniz, o garoto passou a brilhar e ser apresentado à torcida e ao futebol do brasileiro

Contra o Goiás, o menino mostrou, em entrevista ao SporTV, uma camisa com a foto de seu falecido avô, José Manoel, o homenageando após primeira assistência com torcedores no estádio.

Muitos torcedores, a mídia e até jogadores elogiaram o atleta após a partida deste sábado, como o atacante Dentinho, do Shakhtar Donetsk.

Riquelme, cujo nome foi inspirado no craque argentino, se destaca com belos dribles e um estilo diferenciado de jogo. Sua visão da partida facilitam jogadas e outros bonitos lances.

O jogador possui contrato com o Vasco até julho de 2023. Segundo o portal O Dia, a multa rescisória do alteta é de 36 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões).