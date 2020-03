Quem é Ricardo Drubscky, novo diretor de futebol do Cruzeiro?

Promovido, dirigente assume o lugar de Ocimar Bolicenho, demitido na última semana

Ainda sem técnico, o anunciou nesta terça-feira (17) que Ricardo Drubscky é o mais novo diretor de futebol do clube. Promovido, o dirigente já estava na como diretor de futebol de base. Ele foi contratado em dezembro do ano passado. Agora, o profissional vai conciliar os dois cargos.

Antes de chegar ao Cruzeiro, Ricardo atuou como diretor de futebol do América entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018. Nesse período, o Coelho conquistou o título da do Campeonato Brasileiro em 2017. O treinador alviverde naquela ocasião era justaente Enderson Moreira, um dos favoritos para assumir o comando da Raposa.

"Conheço bastante o clube e trabalhei já em várias funções. Está sendo um prazer muito grande assumir a diretoria de futebol e agradeço aos dirigentes do Núcleo Dirigente Transitório por apostarem em meu trabalho. Digo ao torcedor que nós vamos fazer um trabalho com muita competência e com muito arrojo", disse ao site oficial do Cruzeiro.

Ricardo Drubscky é o mais novo diretor de futebol da Raposa! Ele estará à frente do profissional e também vai cuidar dos nossos talentos nas categorias de base. pic.twitter.com/JIOmaA3cBS — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) March 17, 2020

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Drubscky assume a função no Cruzeiro. De 2000 a 2001, ele foi diretor de futebol do clube e fez parte da gestão que conquistou a Copa do e a Copa Sul-Minas. Em 2008, trabalhou como coordenador técnico. Já na base, exerceu as funções de técnico (2005 a 2006) e gerente (2001; 2006 a 2008).

Ricardo Drubscky assume o lugar de Ocimar Bolicenho

Ricardo assume as funções de Ocimar Bolicenho, demitido no domingo (15), após a derrota do time celeste para o Coimbra (1 a 0), no Independência, pelo .

Desde que chegou ao Cruzeiro, Bolicenho era visto com muita desconfiança. As contratações feitas pelo diretor, alguns comentários e o desempenho do time, fizeram com que ele também fosse mandado embora ao lado de Adilson.