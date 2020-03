Quem é Renzo Saravia, lateral-esquerdo que reforçou o Internacional?

O jogador de 26 anos que estava atuando no Porto desembarcou em Porto Alegre por empréstimo até o fim do ano

Mais novo contratado para a sequência da temporada 2020, Renzo Saravia já está regulazizado para fazer a sua estreia com a camisa do . O argentino teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), e está apto para entrar em campo contra o de no próximo domingo (8).

Vinculado ao , Saravia chega ao Inter por empréstimo até o final de 2020. Revelado pelo Belgrano, onde atuou de 2012 a 2017, o lateral depois se transferiu ao para conquistar o título argentino junto a Eduardo Coudet, que pediu sua contratação no Beira-Rio.

"Quando meu empresário me falou da possibilidade de vir ao Internacional, que tem objetivos muito importantes, como Libertadores, um técnico com quem já trabalhei na , e que se trata de um clube muito grande, tive muita vontade de vir para cá", disse. "Foi muito importante falar com Coudet. Já conheço ele, seus objetivos, maneira de trabalhar, sua intensidade. Estou muito contente pelo interesse. Vou trabalhar muito para estar do tamanho deste clube", destacou o jogador.

Saravia também defendeu a seleção argentina em nove partidas, tendo disputado a em 2019. O argentino é o oitavo reforço do Inter para a temporada. Ele chega para disputar posição com Heitor e Rodinei.

Contratado pelo Porto ao Racing, no último verão europeu, por aproximadamente seis milhões de euros, Saravia nunca conseguiu impôr-se no Dragão, registrando inclusive questões disciplinares. No Brasil à procura de somar minutos de jogo, o argentino tem contrato com os azuis e brancos até 2023.

Como Saravia joga?

Em suas próprias palavras, ele é um jogador "mais ofensivo do que defensivo", com bom manuseio da bola e bons critérios de projeção. Atualmente, é um dos poucos jogadores em sua posição com chances de jogar na seleção, principalmente se começar a somar minutos em campo com o Internacional. Sua principal fonte de inspiração é Daniel Alves, jogador do .