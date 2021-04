Quem é Renan, o zagueiro que salvou o Palmeiras na Libertadores e pede passagem no time titular?

Garoto de 18 anos chegou ao Alviverde em 2015 e participou das campanhas dos títulos do clube na temporada passada

O Palmeiras empatava com o Universitário, do Peru, até os 49 minutos do segundo tempo quando o zagueiro Renan fez o gol da vitória alviverde por 3 a 2 na estreia do time na Conmebol Libertadores de 2021. O defensor aproveitou a cobrança de escanteio de Gustavo Scarpa para dar ao time brasileiro os primeiros três pontos na competição. Mas quem é Renan?

Garoto de apenas 18 anos, o zagueiro está no clube desde 2015, quando chegou para o sub-13, e é mais um jovem que o Palmeiras tenta aproveitar no time principal, seguindo os passos trilhados por Gabriel Menino, Gabrie Verón, Patrick de Paula e Danilo.

Renan comemora gol na Libertadores 2021 | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Nas categorias base do clube, Renan colecionou títulos. Foi campeão paulista sub-15 em 2016 e 2017, o campeão estadual sub-17 em 2018, da Copa do Brasil Sub-17, da Supercopa do Brasil Sub-17, ambos em 2019, e o bicampeão do Mundial de Clubes Sub-17 (2018 e 2019).

Renan participou de poucos jogos em 2020, mas pode dizer que esteve nas campanhas vitoriosas do clube na Libertadores e Copa do Brasil. No torneio continental, atuou seis minutos contra o Delfín, nas oitavas de final, e foi titular nos dois confrontos contra o Ceará no mata-mata nacional.

Na temporada de 2021, o jogador ganhou mais oportunidades e já atuou em seis dos sete jogos do Palmeiras - não jogou apenas contra o São Paulo. Quatro das seis partidas que Renan disputou foi como titular. No duelo contra o Universitário, no entanto, começou como reserva.

"Acredito que estou fazendo um bom início de temporada e quero crescer ainda mais dentro do grupo. A torcida sempre vai me ver com muita vontade de vencer e com muita entrega dentro de campo para ajudar a equipe. Sempre será assim", analisou Renan em entrevista ao Nosso Palestra/Lance!.

Canhoto, o jovem pode atuar tanto na zaga quanto na lateral-esquerda, mas foi como zagueiro que se destacou na base, chegando até a seleção brasileira sub-17. Com a amarelinha, foi campeão mundial da categoria em 2019.

Pelo segundo jogo consecutivo, Abel Ferreira escalou uma formação inicial com três zagueiros. Nas duas oportunidades, Renan não foi escalado como titular, mas o bom desempenho pode ajudá-lo a conquistar uma vaga no time.