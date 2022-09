Quem é Rasmus Hojlund, atacante da Atalanta que é comparado a Haaland?

Atacante dinamarquês compartilha similaridades com o astro do City e é aposta da Atalanta para o futuro

Se a última geração do futebol internacional foi marcada por dezenas de “novos Messis" e "novos Cristianos”, o impacto de nomes como Kylian Mbappé e Erling Haaland já cria comparações com jovens talentos.

A bola da vez é Rasmus Hojlund, jovem atacante dinamarquês que já é comparado com o novo camisa 9 do Manchester City.

Aos 19 anos de idade, Hojlund foi contratado pela Atalanta da Itália junto ao Sturm Graz, da Áustria. Em apenas 21 partidas disputadas, o artilheiro balançou as redes 12 vezes, despertando olhares mais atentos de grandes clubes europeus.

Foram 17 milhões de euros investidos (pouco mais de 88 milhões de reais), no atacante que é esperança de renovação para a posição central do ataque dos italianos, que hoje têm os experientes colombianos Duvan Zapata e Luis Muriel para o setor.

Com 1,91 de altura e porte físico robusto, especialmente quando consideramos sua pouca idade, as similaridades com o astro norueguês ficam ainda mais óbvias. Chute potente e bom posicionamento dentro da área também são armas de Hojlund para despontar pela Atalanta.

Pesa ainda o fato de Haaland ter tido sua própria “aventura austríaca”, quando foi vendido pelo Molde ao Red Bull Salzburg e marcou absurdos 17 gols em 16 partidas disputadas. O desempenho assustador fez com que o Borussia Dortmund se apressasse em contratar o atacante.