Quem é Rasmus Hojlund, atacante da Atalanta que é comparado a Haaland?

Atacante dinamarquês compartilha similaridades com o astro do City e é aposta da Atalanta para o futuro

Com Erling Haaland agora fazendo sucesso em um dos clubes de elite da Europa como o Manchester City, a busca pelo "novo Haaland" está verdadeiramente iniciada. E por alguns anos, a expectativa era que o jogador fosse Benjamin Sesko, que foi apelidado de 'Mini-Haaland' no ex-clube do norueguês, Red Bull Salzburg.

Essas expectativas vieram à tona no verão europeu, quando Manchester United e Chelsea consideraram pagar até 50 milhões de euros (cerca de 260 milhões de reais) para contratar Sesko, apesar de ele ainda não ter realmente estourado na Áustria.

No final, Sesko irá para o RB Leipzig em 2023, mas quando o Salzburg enfrentou o Sturm Graz no final de julho, seu futuro ainda estava no ar e, como tal, todos os olhos estavam voltados para o centroavante da Eslovênia.

Mas como Sesko e Salzburg perderam por 2 a 1, foi outro jovem atacante que chamou a atenção e rendeu comparações de Haaland com seu desempenho.

Rasmus Hojlund marcou os dois gols do Sturm Graz, incluindo um gol que passou fácil pela zaga do Salzburg antes de disparar para o gol com um chutaço de pé esquerdo, assim como Haaland fez muitas vezes em sua curta, mas ilustre carreira.

A grande atuação de Hojlund frente aos campeões austríacos foi apenas uma de várias exibições impressionantes que ele fez após uma transferência do Graz parq o FC Copenhagen, e provou ser a última antes de uma saída relativamente rápida.

A forma do jogador de 19 anos fez com que ele custasse € 17 milhões (88 milhões de reais, aproximadamente) para os cofres da Atalanta na última semana da janela de transferências, levando a relatos na mídia italiana de que um potencial clone de Haaland chegou à Série A.

"Vejo paralelos entre mim e Erling Haaland", disse o próprio Hojlund ao chegar à Áustria. "Ele é rápido, canhoto, alto, tem um bom faro para o gol e é um finalizador de classe. Sua mentalidade também é completamente insana!"

Hojlund está a caminho de ser descrito de forma semelhante após um período de seis meses que o credenciou para ser considerado um dos melhores atacantes jovens do planeta.

Hojlund chegou em Copenhague em 2017 e começou a ser notado durante a temporada 2020-21, quando marcou 15 gols em 22 jogos pelo sub-19 do clube, enquanto também dava seus primeiros passos no time profissional.

E apesar de ter marcado cinco vezes na Conference League durante a primeira metade da campanha seguinte, ele não conseguiu marcar um gol pelo clube antes de partir, deixando para trás seus irmãos, os gêmeos de 17 anos Emil e Oscar, que estão agora lutando por uma vaga no time principal.

Getty Images

Não se esperava muito de Hojlund quando chegou à Áustria, mas ele explodiu, tornando-se apenas o segundo jogador a marcar duas vezes na estreia no Sturm Graz em uma série de quatro gols em seus três primeiros jogos pelo clube.

"Ele valerá cada centavo", disse Raffael Behounek, o zagueiro do Tirol que marcou Hojlund em sua estreia em Graz, ao Laola1. "Ele é uma máquina absoluta. Quando tem espaço, é muito difícil se defender."

Embora Hojlund não tenha conseguido manter essa média de gols durante o restante da campanha, ele voltou ao modo máquina no início da temporada atual, com seus dois gols contra o Salzburg no meio de uma sequência de oito partidas durante as quais ele marcou em seis.

Foi nessa corrida que ele realmente mostrou por que as comparações de Haaland têm sido tão predominantes, com sua eficiência na frente do gol combinada com sua capacidade de levar a bola entre as linhas, enquanto, como Haaland, ele é predominantemente canhoto.

Essa forma chamou a atenção de vários clubes, incluindo Newcastle e Club Brugge, antes da Atalanta contratar um jogador que contribuiu com um gol ou assistência a cada 113 minutos durante seu tempo em Graz.

Ele também levou essa forma em seus primeiros jogos em Bérgamo, marcando em seu primeiro jogo como titular contra o Monza, ao passar entre dois zagueiros para marcar.

Semanas memoráveis devem continuar até o final de setembro, depois que Hojlund foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Dinamarca. Chegar tão perto da Copa do Mundo sugere que ele também está sendo considerado para uma vaga no Qatar.

Então, se você achava que Haaland era a única potência escandinava pronta para dominar o futebol europeu, pense novamente. Rasmus Hojlund tem todas as ferramentas para seguir os passos do 'cometa nórdico'.

Para saber mais sobre os melhores jogadores jovens do mundo, siga NXGN no Instagram, Twitter e TikTok.