Quem é Raniel e quais são os números do novo camisa 9 do São Paulo?

Atacante chega do Cruzeiro por R$ 13 milhões e soma 16 gols em 88 jogos pelo clube mineiro, que o fez aparecer para o futebol.

O confirmou, na última sexta, a contratação do atacante Raniel, que vem do ao custo de R$ 13 milhões. Promessa do clube mineiro, o jogador de 23 anos é centroavante de ofício e passa a ser a nova esperança tricolor para ser o “homem-gol” da equipe.

Raniel surgiu no time profissional do Cruzeiro em 2016, quando o clube chegou à semifinal da Copa do sob o comando de Mano Menezes. Opção para um time que ainda estava em formação, ele não conseguiu despontar nos anos seguintes, já com forte concorrência.

Em 88 jogos pelo Cruzeiro, ele marcou 16 gols e quase nunca teve uma grande sequência no time principal, embora tenha feito gols importantes nas campanhas do bi do clube mineiro na . Além da forte concorrência com Fred e Barcos, ele também sofreu com lesões, entre elas duas na coxa que o tiraram de quase toda a temporada 2017.

Segundo o GloboEsporte.com, o São Paulo pagou R$ 13 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Em sua despedida, Raniel recebeu post de adeus de Dedé, uma das referências do Cruzeiro.