Quem é o primo de Haaland que estreou fazendo gol aos 17 anos?

Albert Braut Tjaaland fez sua estreia no futebol profissional já marcando gol na Noruega

Se você for um desses fãs de futebol que é considerado mais fanático do que um fanático pelo esporte, talvez tenha conhecido o nome Haaland ainda entre os anos 90 e início do século XXI. Foi o período em que o meio-campista Alf-Inge Haaland jogou na Inglaterra representando Nottingham Forest, Leeds United e Manchester City.

Hoje, contudo, Alf-Inge é conhecido apenas como pai de Erling-Braut Haaland, o jovem atacante que surgiu como sensação no Red Bull Salzburg antes de elevar ainda mais a expectativa sobre o seu futebol com a camisa do Borussia Dortmund. Mas a família do goleador norueguês não para por aí. Neste domingo (25), quem ganhou as manchetes no futebol escandinavo foi Albert Braut Tjaaland, primo mais jovem de Erling Haaland.

Tjaaland fez sua estreia pelo Molde, clube norueguês onde Haaland também fez seu primeiro jogo como profissional. E o atacante não demorou para balançar as redes. Tjaaland fez o último gol da goleada por 4 a 1 sobre o Spjelkavik, em jogo válido pela Copa da Noruega. A coincidência é que Haaland, o primo mais famoso, também fez seu primeiro gol em uma partida de copa norueguesa.

As comparações, obviamente, já começaram. Mesmo que Haaland ainda esteja em desenvolvimento. É por isso é o técnico do Molde, Erling Moe, faz questão de pedir muita calma em relação às expectativas sobre Albert Tjaaland.

“Nós temos que ser muito cuidadosos em relação à expectativa sobre um garoto tão novo. Mas é verdade que Albert adora marcar gols, é assim que ele vai se avaliando”, concluiu para a Verdens Gang.