Quem é o melhor do século XXI? Premiação coloca Cristiano Ronaldo, Ronaldinho e outros na disputa

Globe Soccer Awards é uma premiação de Dubai e além dos melhores jogadores, melhores clubes, treinadores e agentes serão premiados

A Dubai Global Soccer Awards, premiação árabe para os destaques do futebol mundial, quer escolher os melhores jogadores deste Século XXI, considerando os feitos no futebol entre 2001 e 2020. Ronaldinho é um dos candidatos e concorre com jogadores que ainda estão na ativa.

Os indicados ao prêmio foram selecionados por um júri de treinadores, diretores e presidentes de clubes de futebol de diversos países, como divulgado pelo próprio Globe Soccer Awards, que desde 2011 premia os melhores jogadores de cada ano.

Os concorrentes a melhor jogador so Século XXI pelo Global Soccer Awards são:

Ronaldinho (aposentado);

(aposentado); Lionel Messi ( );

( ); Cristiano Ronado ( );

( ); Mohamed Salah ( ).

📜 Here are the finalists for the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah and Ronaldinho

👉 Phase 2 starts today. VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 pic.twitter.com/2cFhgEUele — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 8, 2020

Chama a atenção o nome de Mohamed Salah nesta lista. Diferentemente dos outros concorrentes, Mohamed Salah nunca ganhou uma Bola de Ouro ou os prêmios de melhor jogador da Fifa. O egípcio foi finalista do The Best apenas em uma oportunidade: em 2018, ficou atrás de Luka Modric, vencedor, e Cristiano Ronaldo.

O português, por sinal, é sempre um forte favorito aos prêmio da Globe Soccer Awards. Entre 2016 e 2019, Cristiano Ronaldo foi eleito como o melhor jogador do mundo - ele também levou o prêmio em 2011 e 2013. Messi ganhou apenas uma vez, em 2015.

A premiação também celebrará o melhor clube do Século XXI e quatro equipes foram selecionadas: Barcelona, de Munique, e , do .

Na categoria de melhor treinador do século XXI concorrem: Alex Ferguson, Pep Guardiola, José Mourinho e Zinedine Zidane. Por fim, Giovanni Branchini, Jorge Mendes e Mino Raiola foram os escolhidos na categoria "melhor agente de futebol do século XXI".

É possível votar em todas as categorias no site oficial da premiação. Os vencedores serão conhecidos no dia 27 de dezembro de 2020, em cerimônia realizada no Burj Khalifa, maior edifício do mundo, em Dubai.