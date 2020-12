Quem é o goleiro que virou titular do Liverpool na Liga dos Campeões e empolga Klopp?

Na ausência de Alisson, Caoimhin Kelleher passou em "teste de fogo" com os Reds no duelo contra o Ajax e deve ser titular mais uma vez contra o Wolves

A noite da última quarta-feira, 1 de dezembro, ficará marcada na história de Caoimhin Kelleher. O goleiro de 22 anos fez sua estreia na Liga dos Campeões e foi fundamental para a vitória do Liverpool contra o Ajax, por 1 a 0, resultado que classificou os Reds para as oitavas de final da competição europeia. Foi apenas o quinto jogo de Kelleher como profissional.

Com uma lesão na coxa, sofrida no duelo contra o , Alisson foi cortado para o jogo contra o e Jürgen Klopp tinha uma grande dúvida pela frente: apostar mais uma vez em Adrian, reserva imediato do brasileiro, ou apostar na juventude de Kelleher, que no último sábado, 28, levou sete gols do na Premier League sub-23. Klopp colocou suas fichas no jovem arqueiro.

"Foi fácil decidir por Caoimhin pois ele merece", afirmou Klopp. "Mas foi difícil decidir contra Adrian porque ele já fez muito por nós".

Após o apito final, Klopp foi diretamente abraçar o jovem goleiro, que teve uma grande atuação, ajudando o a não ter a defesa vazada. E foi um abraço muito acalorado. "Eu pensei por um segundo 'não faça isso' porque as câmeras estavam ligadas. Mas de verdade, quem se importa?", disse o treinador após o jogo.

Mas afinal, quem é Caoimhin Kelleher?

Kelleher já havia atuado em quatro partidas na temporada passada. Em duas delas, concedeu cinco gols. Nas outras duas, saiu de campo sem ser vazado e teve seu momento de maior brilho ao defender o pênalti de Dani Ceballos na disputa contra o na .

No Liverpool desde 2015, foi descoberto no pequeno time Ringmahon . Antes de se juntar aos Reds, esteve na mira do Manchester City e chegou a fazer testes no e . Nascido na , país que defende as categorias de base, Kelleher era atacante quando criança e tem muita confiança para jogar com os pés, algo valorizado por Klopp e que Adrian tem dificuldades.

Após cinco anos, Kelleher teve sua primeira grande oportunidade com o Liverpool e não deixou a desejar. Muito pelo contrário. "Ele é um jogador top. Top, top, top", avaliou Klopp, que pode dar mais uma chance ao goleiro, desta vez na Premier League, no duelo contra o Wolves no domingo, 6. E os Reds esperam que o novo goleiro tenham de novo uma atuação de gente grande.